El patrón de la AMA pide a Kenia ejemplaridad en la lucha contra el dopaje

Kenia, primer país de África en albergar los Mundiales de atletismo, en 2029, debe ser ejemplar en materia de lucha antidopaje si quiere estar a la altura de su reputación de superpotencia del atletismo, indicó el patrón de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), este martes en Nairobi.

World Athletics (la Federación Internacional de Atletismo) confió a mediados de septiembre a Kenia y a su capital, Nairobi, la organización de los Mundiales de Atletismo de 2029, convirtiendo a este país en el primero de África en organizar un evento de este tipo.

"Kenia es una gran nación deportiva llena de grandes atletas, y toda la atención se dirige hacia ustedes en cuanto se trata de organizar grandes eventos deportivos", declaró el presidente de la AMA, el polaco Witold Banka, durante un discurso de clausura al término de una visita de tres días a Kenia.

"Es un gran honor para ustedes, pero también es una responsabilidad aún mayor, que los pone bajo presión y les impone grandes exigencias", advirtió el presidente de la AMA.

En los Mundiales de atletismo de Tokio, Kenia terminó segunda en la clasificación general por detrás de Estados Unidos, con 11 medallas (7 de oro, 2 de plata y 2 de bronce).

Pero el atletismo keniano también se enfrenta a una multiplicación de casos de dopaje en los últimos años, algunos de ellos afectan a corredores destacados.

A día de hoy, son más de un centenar los suspendidos.