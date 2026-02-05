El patinador Maxim Naumov, un debut olímpico en memoria de sus padres

A sus 24 años, Maxim Naumov se dispone a cumplir su sueño participando en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Pero este logro tendrá un sabor amargo para el patinador estadounidense, un año después de la muerte de sus padres en un accidente aéreo.

El pasado mes, cuando conoció su selección para las pruebas olímpicas de patinaje, que comienzan el viernes en Milán, Naumov pensó inmediatamente en sus padres.

"Me hubiera gustado que vivieran esta experiencia conmigo, pero siento su presencia. Están conmigo", afirmó.

El 29 de enero de 2025, sus padres Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, campeones mundiales de patinaje artístico en 1994 y que eran sus entrenadores, murieron en el accidente de un avión en Washington DC.

"He estado pensando hasta qué punto los Juegos Olímpicos forman parte de nuestra familia", añadió.

Evgenia y Vadim iban a bordo del vuelo 5342, que despegó en Washington DC y que tras despegar impactó con un helicóptero militar.

El accidente provocó 67 fallecidos, entre ellos 28 personas ligadas al mundo del patinaje, con varios jóvenes estadounidenses que volvían de una concentración en Kansas acompañados de sus padres y entrenadores.

Unas semanas después, Naumov patinó ya en homenaje a sus padres en un evento caritativo, donde no pudo evitar romper a llorar por la emoción al término de su actuación.

Un año después selló su boleto para sus primeros Juegos Olímpicos tras conseguir la medalla de bronce en el campeonato de Estados Unidos.

- "Una fuente de inspiración" -

En Milán, en la mayor competición de su carrera, Naumov está acompañado en el Team USA por el fenómeno Ilia Malinin (vigente doble campeón mundial y gran favorito al oro olímpico) y por Andrew Torgashev.

"Intento absorber lo máximo posible", afirmó en una entrevista con Olympics.com. "Es algo que aprendí de mis padres", asegura.

"He seguido sus huellas. Eran personas muy entregadas, inteligentes, atentas y maravillosas, que me enseñaron a ser resiliente. Aplico esa misma mentalidad a todo lo que hago", insiste.

Cuando se anunció su clasificación olímpica, el estadounidense Scott Hamilton, campeón olímpico en 1984, resumió la emoción general: "Maxim Naumov ha sido una fuente de inspiración y de fuerza en la tempestad para la comunidad del patinaje artístico estadounidense. Ahora el sueño se hace realidad".

Naumov podría hacer su debut olímpico en la prueba por equipos, que tiene lugar de viernes a domingo. Tiene previsto disputar luego el programa corto individual, el martes.

La competición por equipos, que se disputa por cuarta vez en los Juegos Olímpicos, abrirá el patinaje artístico de Milán Cortina y diez equipos nacionales luchan por las medallas.

Hace cuatro años, esa prueba terminó en un tremendo lío en Pekín 2022.

Rusia, inicialmente primera, bajó luego al tercer lugar tras la descalificación de su patinadora Kamila Valieva, que dio positivo en un control antidopaje previo a los Juegos. El oro fue finalmente para Estados Unidos y la plata para Japón.