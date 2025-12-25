El paso de la CAN a torneo cuatrienal divide al fútbol africano

La decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de organizar la Copa de África de Naciones (CAN) cada cuatro años en vez de cada dos, como hasta ahora, tiene partidarios en el continente pero otros lo ven como una concesión a la FIFA y a los clubes europeos.

La noticia la dio el sudafricano Patrice Motsepe, presidente de la CAF, el sábado en la víspera de la apertura de la Copa de África 2025 en Marruecos: el torneo más importante de su continente pasará a ser cuatrienal desde 2028, con el objetivo de adaptarse mejor al calendario mundial del fútbol.

Ese cambio será compensado con la creación de una nueva competición anual inspirada en la Liga de Naciones europea, en un formato adaptado a África y que arrancará en 2029.

Para muchos estas decisiones fueron una sorpresa y, pasada la perplejidad, las reacciones a favor y en contra se han sucedido en los últimos días.

"Desde 1957, África organiza la CAN cada dos años. Pero ahora dicen que será cada cuatro años. No es normal. Hay que respetar a África", sentenció el seleccionador belga de Mali, Tom Saintfiet, que sospecha que la FIFA está detrás de esta medida.

Su compatriota Paul Put, seleccionador de Uganda, planteó directamente una pregunta: "¿El problema viene quizás del Mundial y del Mundial de Clubes?".

- Críticas a Infantino -

Con ello se convertía en portavoz de un sector de detractores del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al que acusan de maniobrar para priorizar sus competiciones en detrimento de la Copa de África.

La FIFA ya estaba en el punto de mira de las iras de muchos seleccionadores africanos desde su decisión de retrasar una semana la fecha fijada para que los clubes pusieran a disposición de los equipos nacionales a los jugadores antes de esta CAN.

"La FIFA decidió que los futbolistas debían jugar su último partido con su club seis o siete días antes de un gran torneo. Dos de mis jugadores se lesionaron en esos últimos partidos (Sikou Niakaté y Hamari Traoré)", se quejó Saintfiet.

"Por supuesto, nuestro primer deber es con el fútbol africano, pero tenemos también un deber con los jugadores africanos que están en los mejores clubes en Europa", señaló el presidente Motsepe el sábado.

Incluso en el seno de la CAF ha habido reproches a Motsepe y a la FIFA.

"El Comité (de la CAF) no ha sido consultado antes del anuncio de esta decisión. Nos sorprendió porque genera cuestiones organizativas que necesitan conversaciones en profundidad antes de que se pueda tomar una decisión final", señaló a la AFP una fuente del departamento de competiciones de la Confederación Africana de Fútbol.

"Organizar dos ediciones de la CAN consecutivas es extremadamente difícil, todavía más teniendo en cuenta que el torneo de 2027 se disputará en verano, lo que significa que solo dispondremos de dos parones internacionales para organizar la fase de clasificación para la edición de 2028 si ésta se celebra a principios de año (las fechas habituales de esta competición)", apuntó.

En el pasado ya hubo anomalías en la frecuencia de la CAN: se jugó en 2012 y luego en 2013, "pero entonces el torneo solo tenía 16 equipos y no 24, y la fase de clasificación se hacía con duelos directos y no con fases de grupos", puntualiza esta fuente.

- Nuevas perspectivas -

Los seleccionadores del continente africano están ahora expectantes sobre el impacto que tendrá este cambio importante del calendario.

"Con ese cambio y la nueva competición (la Liga de Naciones de África), el cuerpo técnico y los jugadores tendrán quizás un nuevo desafío, con un torneo del mismo nivel y ante un público numeroso", consideró Samir Trabelsi, seleccionador de Túnez.

"Hay aspectos positivos y otros que lo son menos", relativizó el entrenador de Marruecos, Walid Regragui.

"El formato bienal de la CAN permitía a muchos equipos progresar y desarrollarse. O reconstruirse rápidamente después de un fracaso", señaló.

Para el capitán de Argelia, Riyad Mahrez, la decisión hace que la CAN sea en el futuro "una competición más atractiva".