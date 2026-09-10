El nuevo circuito Madring de F1 en cifras

El Gran Premio de España de Fórmula 1 regresa este año a la capital, Madrid, después de 45 años de ausencia, y va a disputarse en el flamante "Madring", un trazado que promete un fin de semana espectacular.

Este circuito cuenta con 22 curvas y se anuncia muy exigente, con curvas ciegas y una impresionante bautizada como "La Monumental".

Es un trazado semipermanente, que serpentea por las instalaciones de Ifema, el parque de exposiciones de Madrid, cerca del aeropuerto de Barajas y de los campos de entrenamiento del Real Madrid.

Es la primera vez desde la inauguración del circuito urbano de Las Vegas en noviembre de 2023 que un circuito nuevo aparece en el calendario de la Fórmula 1.

Estas son algunas cifras de este Madring:

5,414 km: longitud del circuito

22: número de curvas

57: número de vueltas en el Gran Premio

550 metros: longitud de la curva inclinada "La Monumental"

24 grados: inclinación máxima de la curva "La Monumental"

Entre 671 y 696 metros: altitud del circuito

350.000: número de espectadores esperados en el fin de semana (de ellos, 135.000 el domingo para el Gran Premio)

416 metros cuadrados (25 m x 16,66 m): tamaño de la bandera española situada al término de la recta de boxes (la más grande de España)

54 metros: altura del mástil en el que se coloca la bandera española

16 meses: duración de las obras de construcción del circuito