El noruego Waerenskjold gana la 11ª etapa del Tour, la más rápida de la historia

El noruego Soren Waerenskjold (Uno-X) ganó al esprint la undécima etapa del Tour de Francia, la más rápida de la historia con una media de 50,91 km/h, superando en la meta de este miércoles en Nevers al neerlandés Olav Kooij y el belga Jasper Philipsen.

El anterior récord de velocidad media de una etapa en línea del Tour era de 50,36 km/h y se remontaba a 1999, a una jornada que comenzó en Laval y en la que el italiano Mario Cipollini, especialista en el esprint, ganó en Blois.

Para los líderes de la general, este miércoles fue un día tranquilo: el líder esloveno Tadej Pogacar conserva el maillot amarillo con una ventaja de 3 minutos y 36 segundos respecto al segundo, el danés Jonas Vingegaard, y de 4 minutos y 6 segundos sobre el belga Remco Evenepoel, tercer clasificado

Pogacar tuvo así una jornada de relativo descanso físico y mental después de asestar el martes un zarpazo más a este Tour, venciendo en Le Lioran y apuntándose su tercer triunfo en esta Grande Boucle, donde parece lanzado hacia un quinto título en la ronda gala.

Es la primera victoria de Waerenskjold en el Tour de Francia y la segunda para su equipo Uno-X, después de la conseguida por Jonas Abrahamsen en la edición del año pasado, casualmente también en la undécima etapa.

El noruego de 26 años, un gigante de 1,95 metros y 92 kg, dio la sorpresa en el esprint, donde sorprendió a otros especialistas, en la conclusión de un día que había estado marcado además por una escapada de cuatro hombres, compuesta por Julian Alaphilippe (Tudor), Mathis Le Berre (TotalEnergies), Anthon Chamig (Uno-X) y Nelson Oliveira (Movistar).

Alaphilippe fue el primero de ellos en flaquear, en una pequeña subida a 36 km de la meta, un símbolo perfecto de su difícil y decepcionante temporada.

El corredor francés perdió incluso luego contacto con el pelotón y terminó último de la etapa, a más de siete minutos.

Los otros tres hombres que resistían en la fuga fueron alcanzados treinta kilómetros después, ya cuando se acercaba el final de la etapa, que parecía reservada a una llegada al esprint, como finalmente ocurrió.

El jueves, la duodécima etapa, entre el circuito de Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, parece igualmente reservada a una resolución al esprint, antes de que el Tour se vaya elevando rumbo a las montañas del Jura, los Vosgos y, sobre todo, los Alpes.