El noruego Klaebo eleva a 10 su récord de oros olímpicos de invierno

El esquiador de fondo noruego Johannes Klaebo ganó junto a su compatriota Einar Hedegart el esprint por equipos de los Juegos de Milán-Cortina, este miércoles, elevando a 10 su récord de oros olímpicos de invierno.

Con esos diez títulos, Klaebo ya es el segundo deportista más laureado de la historia olímpica, incluyendo los Juegos de verano: solo le supera el nadador estadounidense Michael Phelps, que se colgó 23 medallas de oro olímpicas entre 2004 y 2016.

En el esprint de este miércoles, bajo un cielo azul y sol radiante, Noruega lideró un podio en el que Estados Unidos fue plata y la anfitriona Italia bronce.

Klaebo se permitió incluso ralentizar el ritmo en la parte final para levantar los brazos adelantando sus festejos ante la multitud que le aclamaba.

A sus 29 años, Klaebo supera en el palmarés de campeones olímpicos a los atletas Carl Lewis y Paavo Nurmi, a los nadadores Mark Spitz, Caeleb Dressel y Katie Ledecky y a la gimnasta Larisa Latynina.

Todos ellos consiguieron nueve medallas de oro olímpicas en Juegos de verano y Klaebo supera incluso a esos mitos del deporte.

Su cuenta particular en Milán-Cortina es de cinco títulos en cinco pruebas disputadas, y todavía tiene una en la que participar, la individual de 50 km del sábado, donde puede sellar un pleno de seis títulos, algo que ya consiguió el año pasado en el Mundial de Trondheim.

Klaebo había llegado a estos Juegos Olímpicos con cinco títulos en su palmarés (tres en Pyeongchang 2018 y dos en Pekín 2022).

Alcanzó el pasado viernes a tres compatriotas que tenían el récord de oros olímpicos de invierno con ocho, los exesquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie, y el exbiatleta Ole Einar Bjoerndalen.

El domingo quedó ya en solitario con un noveno oro y ahora sigue elevando el listón, confirmándose como el gran héroe de esta edición olímpica.

España, con Jaume Pueyo y Marc Colell, consiguió clasificarse a la final de esta prueba, pero quedó decimoquinta y última en la misma.

También se disputó este miércoles la prueba femenina del esprint por equipos, en ese caso con oro para Suecia con Jonna Sundling y Maja Dahlqvist, por delante de las representantes de Suiza (plata) y Alemania (bronce).