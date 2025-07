El "no" de Nico Williams pone en cuestión el 'mercato' del Barça

La renovación de Nico Williams por el Athletic cayó este viernes como un jarro de agua fría en Barcelona, donde se daba por hecho el fichaje por el Barça, al tiempo que evidencia las dificultades del club culé para inscribir a nuevos jugadores.

La incredulidad se apoderó de la prensa blaugrana, que asegura que el FC Barcelona no recibió ninguna comunicación oficial por parte del internacional español, de 22 años, de que ampliaría su idilio con el conjunto vasco hasta el 2035.

La entidad catalana se enteró supuestamente a través del comunicado del Athletic Club, aunque parece ser que se intuía un cambio de rumbo, de acuerdo a los medios, que ponen ahora el foco en el fichaje del colombiano Luis Díaz del Liverpool, de 28 años.

"Bombazo en el Athletic y fin al culebrón Nico Williams", escribió el Mundo Deportivo, mientras que el otro diario deportivo barcelonés, Sport, se mostró aún más duro con un artículo de opinión escrito por su director, Joan Vehils: "Ridículo general con el caso Nico Williams".

"Es posible que el representante del jugador haya utilizado al Barça para renovar por el Athletic, que el presidente del Athletic haya vacilado a diestro y siniestro o que el representante del futbolista haya sido el más listo de todos", indicó Vehils.

"Pero la conclusión es que el hermano pequeño de los Williams se queda en Bilbao y el Barça se queda con cara de tonto. Con cara de tonto, sin poder justificar nada y sin una pieza importante para la próxima temporada", prosiguió el director del periódico.

Según el Sport, el cabreo del club blaugrana con el jugador y su entorno "es monumental porque creen que les ha utilizado y que no ha ido de cara en las últimas horas para dejarles en la estacada tras unos 15 días de intensas negociaciones".

El año pasado, Nico se vistió con la elástica del Athletic al tiempo que dejaba caer su interés en firmar por el Barça. Pero, este verano, las negociaciones estaban mucho más avanzadas ya que había acuerdo en el salario hasta 2031 y el Barça parecía en disposición de pagar la cláusula de rescisión la próxima semana.

- Regla del 1:1 -

Según relata la prensa culé, la operación se gestó el 13 de junio cuando el agente del futbolista Félix Tainta, se reunió con el director deportivo del Barcelona, Deco, aunque el portugués siempre tuvo en mente como primera opción a Díaz.

En ese encuentro, el representante transmitió el deseo de Nico de vestirse como blaugrana. Pero, al hacerse público esa conversación, el Athletic se puso en marcha para retenerlo.

Como respuesta, el club vizcaíno solicitó a LaLiga que fiscalizara las cuentas del Barcelona, ya que considera que el Barça no cumple con la regla del 1:1, una norma que establece que un club se puede gastar en fichajes la misma cantidad de dinero que ingrese por ventas o ahorre en salarios, lo que entorpedecía la inscripción de extremo.

Tainta pidió al club garantías sobre la inscripción del futbolista, pero el Barcelona no se las pudo dar. Incluso, los medios catalanes señalaron que el agente llamó al Barça media hora antes del anuncio oficial para aclarar que si no aceptaban una cláusula de liberación del jugador en caso de no poder ser inscrito, la operación se rompía.

Sin duda, la decisión final de Nico Williams ha vuelto a poner en relieve los problemas financieros de un Barcelona, que sólo ha fichado por ahora al guardameta Joan García.

Pocos minutos después de conocerse la renovación, Dani Olmo --que estuvo al filo de quedarse sin licencia la pasada campaña-- reaccionó publicando publicó una foto en Instagram en la que aparece tocándose el corazón y el escudo del Barça con la mano derecha, junto a dos corazones con los colores del club.

Mientras tanto, las largas de Nico por segundo año consecutivo suscitaron una catarata de memes y comentarios jocosos en redes sociales.