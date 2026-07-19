El neozelandés Ryan Fox sorprende al ganar el British Open de golf

El neozelandés Ryan Fox fue el sorprendente campeón de la 154ª edición del Abierto Británico de golf, gracias a un birdie en el último hoyo del último recorrido, este domingo en el campo de Southport, en Inglaterra.

Consigue así apuntarse en su palmarés su primer título grande de golf, con un global acumulado de -10 golpes respecto al par del campo (70), con uno de ventaja sobre el estadounidense Cameron Young y dos de margen respecto a otro estadounidense, Sam Burns.

Ryan Fox, de 39 años e hijo del exinternacional de rugby con los All Blacks Grant Fox, es apenas el 56º golfista de la clasificación mundial y no entraba en los pronósticos iniciales para esta edición.

Todavía lo era menos cuando el viernes, después del segundo recorrido y a mitad de este torneo, figuraba apenas 52º en la clasificación.

Su reacción espectacular empezó el sábado, cuando presentó una tarjeta excepcional de 62 golpes, con la que igualó el mejor resultados conseguido nunca en una misma jornada en un torneo del Grand Slam.

Este domingo, en el cuarto y último recorrido, presentó una tarjeta de -2 golpes gracias sobre todo a una impresionante final de recorrido, con birdies en los hoyos 13, 14, 16 y 18, para conseguir ante la perplejidad general la que es la victoria más importante de su carrera.

"No sé realmente qué pensar en este momento. Hablé con mis hijos anoche y me pidieron que les llevara el trofeo. Así que me parece precioso poder llevárselo", admitió.

Se convierte así en el tercer neozelandés en ganar un torneo del Grand Slam de golf, después de Bob Charles (Abierto Británico de 1964) y Michael Campbell (US Open de 2005).

Durante este British Open, jugado en un campo muy seco, otros dos golfistas igualaron el récord de golpes en un mismo recorrido de un torneo del Grand Slam: el estadounidense Sam Burns y el australiano Lucas Herbert también presentaron el viernes, en el segundo día, una tarjeta de 62 golpes.

Burns iba en cabeza en el inicio del domingo, pero solo pudo acabar en 72 golpes (+2) y se quedó a dos golpes de la victoria, desaprovechando una grandísima ocasión.

Herbert, por su parte, finalizó sexto este British Open.

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno mundial y defensor del título en el British Open, falló en el final del domingo, con bogeys en los hoyos 13, 15 y 18, para acabar sin ningún Major en su palmarés de 2026.

Finalizó cuarto, igualado con el inglés Tommy Fleetwood, ambos a tres golpes de Fox.

El español Jon Rahm terminó apenas 46º, a diez golpes del campeón, mientras que el norilandés Rory McIlroy, campeón del British Open en 2014 y del Masters de Augusta este año, finalizó 40º, a nueve golpes de Fox.

- Clasificación final del Abierto Británico de golf:

1. Ryan Fox (NZL) -10 (72-68-62-68)

2. Cameron Young (USA) -9 (67-67-73-64)

3. Sam Burns (USA) -8 (73-62-65-72)

4. Tommy Fleetwood (ENG) -7 (69-67-69-68)

Scottie Scheffler (USA) -7 (68-68-70-67)

6. Lucas Herbert (AUS) -6 (70-62-71-71)

Casey Jarvis (RSA) -6 (73-67-68-66)

Kim Si Woo (KOR) -6 (68-67-67-72)

9. Ludvig Aberg (SWE) -5 (71-66-67-71)

Ryan Gerard (USA) -5 (67-67-69-72)

Russell Henley (USA) -5 (70-71-68-66)

Rasmus Neergaard-Petersen (DEN) -5 (72-66-67-70)

Adam Scott (AUS) -5 (72-66-71-66)

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