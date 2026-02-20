El neozelandés Melville, estrella del esquí acrobático, sufre fuerte caída

El actual número uno mundial del esquí acrobático, el neozelandés Finley Melville Ives, fue evacuado en la ronda de clasificación del halfpipe por una violenta caída en la segunda manga, este viernes en Livigno.

Melville Ives, de 19 años y uno de los favoritos, fue atendido en la pista por los servicios de emergencias tras el fuerte golpe, que le hizo perder los esquís y los bastones.

La competición estuvo interrumpida varios minutos, hasta que el deportista fue evacuado en camilla.

El jueves, la canadiense Cassie Sharpe también sufrió una caída muy fuerte que obligó a una evacuación, en su caso tras golpearse la cabeza contra el halfpipe.

Sharpe está "estable" tras ese susto, tranquilizó poco después la Federación Canadiense de Esquí.