El momento cumbre: Wembanyama ansioso por jugar los playoffs de la NBA

El pívot francés Victor Wembanyama, cuyo fulgurante ascenso de fenómeno adolescente a superestrella ha convertido a los San Antonio Spurs en candidatos al título de la NBA, está saboreando su primera oportunidad de gloria en los playoffs, que se inician el sábado.

"Este momento es para lo que trabajas durante todo el año, pero también durante toda tu carrera", dijo Wemby.

Los Spurs enfrentarán en la primera ronda de la Conferencia Oeste a los Portland Trail Blazers, en su prmera aparición en playoffs en siete años para los cinco veces campeones de la Liga.

El francés, de 22 años, ha sido la fuerza motriz de ese resurgimiento que vio a los Spurs asegurarse el segundo puesto del Oeste detrás del vigente campeón, Oklahoma City Thunder.

Elegido en el primer lugar en el draft de 2023 con 19 años, Wembanyama disfrutó de una deslumbrante campaña de novato en unos Spurs aún en apuros, que terminaron con 22 victorias y 60 derrotas.

Una sobresaliente temporada de segundo año (2024-2025) se vio interrumpida prematuramente por coágulos de sangre en un hombro.

El aterrador diagnóstico fue otro golpe más para unos Spurs que habían visto a su veterano entrenador, Gregg Popovich, hacerse a un lado tras sufrir un derrame cerebral.

"Significa mucho, volver desde un lugar terrible", dijo Wembanyama, que en su tercera campaña en la NBA se ha situado sin discusión entre la élite.

- Jugador de élite -

Promedió el máximo de su carrera, 25 puntos por partido, y un récord de la liga de 3,1 tapones para ayudar a unos Spurs que habían logrado 34 victorias en la pasada temporada a acumular 62 triunfos en esta.

Claro favorito al premio al Jugador Defensivo del Año y en la conversación por el de Jugador Más Valioso, Wembanyama ha estado apoyado esta temporada por el base All-Star De'Aaron Fox y el explosivo escolta Stephon Castle.

Fox es el único miembro de su quinteto titular con experiencia previa en playoffs, pero los suplentes Harrison Barnes y Luke Kornet han ganado títulos de la NBA, Barnes con Golden State en 2015 y Kornet con Boston en 2024.

El propio Wembanyama no es ajeno a los partidos de alto voltaje.

Comparó la expectativa que se respira en San Antonio por los playoffs con la de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Francia se colgó la plata ante su afición en una final perdida contra un equipo de Estados Unidos repleto de superestrellas de la NBA.

"Se nota, seguro", dijo Wembanyama a los periodistas tras el entrenamiento del miércoles. "Todo el mundo está un poco más concentrado. Todo el mundo está un poco más implicado".

Wemby, que se perdió varios partidos por una contusión en una costilla en los últimos días de la temporada regular, afirma que está "muy cerca" de su mejor condición física.

"Siempre hay algo", dijo.

"En términos de forma de temporada regular, estoy muy cerca", añadió.

Los Spurs parten como claros favoritos en la serie que comienza este domingo contra los Trail Blazers, cuyo entrenador, el brasileño Tiago Splitter, ganó un título de la NBA con San Antonio en 2014.

Wembanyama dice que intenta mantenerse concentrado en la primera tarea, pero admite que es tentador pensar en un posible campeonato.

"No puedo evitar soñar con ello, pero tenemos que mantener los pies en la tierra, estar en el momento", afirmó.