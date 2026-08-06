El mexicano Del Toro renueva con el UAE hasta 2031

El corredor mexicano Isaac Del Toro, tercero en el último Tour de Francia con sólo 22 años, renovó su contrato con el UAE hasta 2031, anunció este jueves el equipo emiratí.

"Esta ampliación constituye otra inversión significativa del equipo UAE en el futuro, asegurándose los servicios de uno de los jóvenes corredores más prometedores durante lo que deben ser los mejores años de su carrera", reaccionó en un comunicado el equipo de Tadej Pogacar.

"Firmar un contrato a largo plazo me da mucha confianza en el futuro porque sé que estoy en el lugar adecuado (...). Ya hemos logrado victorias increíbles juntos, pero creo sinceramente que lo mejor está por venir", declaró por su parte Del Toro, que se incorporó al UAE en 2024.

Como fiel apoyo de su líder Tadej Pogacar, vencedor de su quinto Tour de Francia, el mexicano estuvo muy destacado durante la Grande Boucle: ganador de la segunda etapa en Barcelona, subió al podio final, por detrás de 'Pogi' y del belga Remco Evenepoel, y se llevó el maillot blanco de mejor joven por delante de la gran promesa francesa Paul Seixas, de 19 años.

Antes de eso, Isaac Del Toro había ganado varias carreras esta temporada, entre ellas Tirreno-Adriático y el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (antiguo Dauphiné).

Con casi 28 años, Pogacar, por su parte, tiene contrato con el UAE hasta 2030.