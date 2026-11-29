El Olympique de Marsella se impuso en su visita al Auxerre (2-0) este domingo y se alzó provisionalmente al tercer puesto de la Ligue 1 en la duodécima fecha, a la espera del Lyon-Mónaco.

Tras la decepcionante derrota ante Le Mans el pasado fin de semana, el OM se rehízo merced a los goles de Amine Gouiri (5') y a un penal convertido por el brasileño Igor Paixão (45+4'), que supuso la expulsión del defensor visitante Axel Tuanzebe.

Los hombres de Bruno Genesio encadenaron así una segunda victoria esta semana tras la cosechada ante el Levski Sofia (1-0) en Europa League, en un partido marcado por los graves incidentes en las gradas del estadio Vélodrome.

El conjunto marsellés queda a siete puntos del líder PSG, que el sábado derrotó 2-0 al Lorient.