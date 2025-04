El Mariano Rivera te espera

Además, no tiene que ser un acontecimiento solo para los fanáticos, es para toda la familia. La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) habilitó la boletería para copar las 10 mil ubicaciones, la capacidad del coliseo, para los dos duelos del local, los Vaqueros del Oeste.

ML | Cumplidas 11 fechas y a falta de 5 para culminar la Ronda Regular, Chiriquí, Coclé y Los Santos tienen asegurado su pase a la Ronda de Ocho del 82° Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, 2025. Restan 5 cupos por cubrir y tras tomar ayer un día de descanso, la lucha no se detiene. Esta noche, Chiriquí, vigente campeón, único invicto y líder de la tabla general, visita a Bocas del Toro (4to, 7-4), en el C. Byron. Veraguas (12vo, 1-10) choca con Herrera (9no, 3-8), en el C.Nieto. Occidente (10mo, 1-10) vs Los Santos (3, 9-2), en el R.Hernández; Darién (5to, 7-4) ante Coclé (2do, 9-2), en el R.Cantera. Panamá Metro (8vo, 5-6) contra Colón (7mo, 6-5), en el Rod Carew; y Panamá Oeste (6to, 6-5) versus Panamá Este (11vo, 1-10), en el J.Thompson. Todos los encuentros, desde las 7:00 p.m.