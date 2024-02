El Manchester City llega a octavos de Champions con Haaland y De Bruyne en forma

El Manchester City, tras brillar menos de lo habitual durante la primera mitad de temporada, ha recuperado su nivel de excelencia y al dúo Haaland-De Bruyne justo a tiempo para encarar con plena confianza los octavos de final de Liga de Campeones, en los que visitarán Copenhague este martes (20h00 GMT).

¿Cómo mantener la motivación para seguir en la cima? La digestión del histórico triplete de la temporada pasada, en la que los 'Citizens' lograron ganar la Premier League, la Copa de Inglaterra y la Champions, representaba un nuevo y complejo desafío para Pep Guardiola en el inicio del presente curso.

- Hambre de títulos -

Pero el entrenador catalán por ahora, está cumpliendo con creces la misión: el City acecha al líder Liverpool en Premier League, son favoritos en la 5ª ronda de Copa contra el Luton a finales de febrero y llegan a la capital danesa tras una racha de diez victorias consecutivas.

Entre medias, han levantado la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, trofeos con los que olvidar dos pequeños baches vividos primero en septiembre-octubre (tres derrotas en cuatro partidos) y de nuevo a mediados de noviembre, con tres empates, una derrota y una victoria.

"Nunca estuve preocupado", respondió Guardiola el domingo, tras vencer 2-0 al Everton. "Desde el primer día no tuve ese sentimiento (de una posible bajada de nivel). Es normal que haya altibajos, pero siempre me ha gustado lo que he visto", insistió.

- Profundidad de plantilla -

Contra los 'Toffees', su equipo controló los nervios pese a no ser capaz de transformar en goles el dominio del partido. Después, los 'Citizens' lograron marcar la diferencia gracias al doblete del noruego Erling Haaland, goleador nato en plena forma después de dos meses en la enfermería.

El noruego aprovechó una asistencia de su cómplice habitual, Kevin de Bruyne, sublime desde su regreso al terreno de juego en enero. El creador belga saltó al césped en la segunda mitad, como Kyle Walker, Bernardo Silva y Jack Grealish, cambios que dicen mucho de la amplia profundidad de la plantilla Citizen.

"Uno de los superpoderes del City es poder cambiar jugadores sin que cambie el resultado", señaló el exdefensa Rio Ferdinand, comentarista en TNT Sports. "El nivel no baja, ningún otro equipo puede hacer eso".

- Enfermería vacía -

La enfermería se ha vaciado, Haaland vuelve a sumar goles de dos en dos tras una larga espera, De Bruyne encadena participaciones de gol y ambos jugadores pudieron sumar minutos junto a John Stones, uno de los protagonistas de la pasada temporada, por primera vez desde la final de Liga de Campeones.

Todos los semáforos parecen estar en verde antes de la recta final de temporada, en la que el City acostumbra a apretar más fuerte que la competencia.

"Estas últimas temporadas, hemos gestionado bien este periodo en todas las competiciones en las que seguíamos en liza. Cada partido es una final para nosotros" recordó John Stones, defensa en el club desde 2016.

- Mucha menos experiencia -

La próxima 'final' la jugarán el martes, en el Parken de Copenhague, donde el vigente campeón danés venció al Manchester United (4-3) durante la fase de grupos en noviembre, y donde logró un empate 0-0 contra el City la pasada temporada, también en fase de grupos.

Los daneses están lejos de tener la experiencia de sus rivales en competición europea: el Copenhague disputa esta temporada los octavos de final de Champions por segunda vez en su historia, trece años después de haber sido eliminados por el Chelsea.

Para los 'Citizens' esta será la undécima ocasión consecutiva.