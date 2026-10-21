El líder América y el Monterrey lucen su poder ofensivo en el Apertura mexicano

Un América fulminante lució su jerarquía de líder el miércoles al golear 5-2 al Atlas por la decimotercera jornada del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano, en la que el Monterrey arrolló 4-1 al Puebla.

Con su contundente triunfo en el estadio Jalisco, las Águilas del América del entrenador uruguayo Guillermo Almada se afianzaron como líderes con 27 puntos.

La escuadra americanista llegó a 31 goles en el torneo y es la mejor ofensiva con 32 goles a favor.

Los Zorros del Atlas, dirigidos por el argentino Hernán Crespo, se quedaron con 21 unidades en la quinta posición.

Al minuto 26, el colombiano Miguel Borja marcó el 1-0 para las Águilas con un fino remate tras un desborde electrizante por izquierda del uruguayo Brian "El Rayito" Rodríguez.

"El Colibrí" Borja lleva cinco goles en cuatro partidos en su primer torneo con las Águilas.

Dos minutos después, el español Carlos Álvarez filtró una pelota al área y Erick Sánchez definió el 2-0 con un toque picado ante el portero colombiano Camilo Vargas.

Brian Rodríguez (58') concluyó un despliegue profundo y vertical por el centro con un toque desde los linderos del área, para el 3-0.

Alejandro Zendejas (63') se acreditó el 4-0 al aprovechar un descuido de la defensa atlista.

Los Zorros se acercaron 4-2 con goles del portugués Luis Esteves (73' penal) y del belga Ryan Mmaee (78').

Kevin Álvarez (79') sentenció el 5-3 definitivo al rematar una pelota rechazada por Vargas.

- Monterrey aplasta al Puebla -

En el estadio Cuauhtémoc, el Monterrey venció de visita 4-1 al Puebla.

Bajo el mando del entrenador argentino Matías Almeyda, los Rayados del Monterrrey llegaron a 20 puntos y son séptimos.

La Franja del Puebla dirigida por el mexicano Gerardo Espinoza se quedó en 13º lugar con 16 unidades.

La victoria regiomontana comenzó a tomar forma con el 1-0 que el uruguayo Diego Rossi (17') marcó con un remate de cabeza a bocajarro.

El belga Hugo Cuypers (31') hizo el 2-0 al filo del área chica. El 3-0 fue obra del argentino Lucas Ocampos (34') con una fulminante media vuelta en el área. Roberto de la Rosa (61') consiguió el 4-0 con un remate raso y cruzado.

El argentino Facundo Almada (66') hizo el 4-1 para la honra del Puebla.

- El Loco y el Turco salen tablas -

En el estadio Nemesio Diez, el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu rescató el empate 2-2 ante el Toluca del argentino Antonio Mohamed.

Los Diablos Rojos del Toluca llegaron a 22 puntos y conservaron el tercer lugar.

Los Xoloitzcuintles del Tijuana alcanzaron 17 unidades en la novena posición.

El brasileño Elias Manoel (38') firmó el 1-0 para el Tijuana con un toque frente al área tras acompañar un largo y veloz contragolpe.

El Toluca le dio la vuelta al marcador 2-1 con definiciones en el área del uruguayo Federico Viñas (61') y del brasileño Helinho (65').

Yael Padilla (75') selló el 2-2 definitivo con un cañonazo en el área.