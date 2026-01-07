El lanzador dominicano Edward Cabrera pone rumbo a Cachorros

En uno de los grandes movimientos de esta temporada baja, los Marlins de Miami acordaron traspasar a su potente lanzador dominicano Edward Cabrera a los Cachorros de Chicago, avanzó este miércoles la web de Grandes Ligas.

Los Cachorros se adelantaron a rivales como los Yankees de Nueva York en la puja por uno de los mejores abridores disponibles en el mercado.

A cambio de Cabrera, Chicago entregará a los Marlins a su mayor promesa, el jardinero canadiense Owen Caissie, junto a dos prospectos dominicanos, Cristian Hernández y Edgardo de León, de acuerdo con el reporte de Grandes Ligas, que aún no fue oficializado por los equipos.

Cabrera, de 27 años, acaba de protagonizar la mejor de sus cinco campañas en Las Mayores, todas ellas con el uniforme de los Marlins, en las que tardó en afianzarse debido a problemas de lesiones.

En sus 26 aperturas del año pasado, el lanzador diestro tuvo un récord de 8-7 y una efectividad de 3.53, además de un récord personal de 150 ponches.

Con esta operación Chicago revitaliza un cuerpo de abridores conformado por veteranos como Matthew Boyd, Jameson Taillon y Shota Imanaga.

Tras cuatro años ausentes de playoffs, los Cachorros cayeron la temporada pasada en la Serie Divisional de la Liga Nacional frente a los Cerveceros de Milwaukee por un global de 3-2.