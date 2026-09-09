El juicio por la muerte de Maradona inicia una nueva etapa con testigos de la defensa

El juicio por la muerte de Diego Maradona inició este martes una nueva etapa con los primeros testimonios de las defensas, dos especialistas en adicciones que avalaron un tratamiento similar al recibido por el astro argentino del fútbol, aunque sin referirse directamente a su caso.

La defensa del psicólogo Carlos Díaz buscó demostrar que la adicción de Maradona al alcohol y a los psicofármacos no bastaba, por sí sola, para justificar una internación contra su voluntad.

"Si no está en consumo y se mantiene sin consumo, no necesita una internación", dijo el martes al tribunal Ignacio O'Donnell, sociólogo especializado en adicciones.

Maradona murió en una internación domiciliaria cuya pertinencia y condiciones están en el centro del debate. Semanas atrás en el juicio, dos peritos llamados por la parte acusatoria declararon que el 'Diez' tendría que haber sido internado forzosamente porque "no estaba en sus cabales".

El siguiente testigo, el psicólogo Damián Barreiro, coincidió con O'Donnell y aseguró que una persona que consume sustancias "no está incapacitada" y que para internarla contra su voluntad debe existir "un riesgo inminente para él o para terceros".

Ambos aclararon que hablaban en términos generales y que no conocían los pormenores del caso Maradona.

El ídolo había sido trasladado a una casa en Tigre, al norte de Buenos Aires, luego de ser operado de un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020.

El 25 de noviembre de ese año fue encontrado muerto en su habitación víctima de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.

Durante el juicio, peritos convocados por la fiscalía habían señalado que Maradona debió haber sido internado en un hospital y que en las semanas previas a su muerte había presentado signos de desmejoría que debieron alertar a los profesionales a cargo.

El proceso se desarrolla en un tribunal de San Isidro, cerca de Tigre, y tiene como acusados a otros seis profesionales de la salud además de Díaz.

Todos están acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían ocasionar la muerte del 'Diez'. Arriesgan hasta 25 años de prisión.

El juicio comenzó en abril y podría terminar en octubre, luego de que varias defensas desistieran de algunos testigos para agilizar el proceso.