El japonés Hirakawa hará su debut en la F1 en México en reemplazo de Ocon

El japonés Ryo Hirakawa hará su debut en la Fórmula 1 el domingo al sustituir al francés Esteban Ocon como uno de los pilotos de la escudería Haas en el Gran Premio de México, anunció el equipo este sábado.

Hirakawa, de 32 años, fue campeón del mundo de Resistencia en 2022 y 2023 con Toyota, con quien ganó las 24 Horas de Le Mans en 2022. Toyota es socio de Haas.

"El piloto reserva del TGR Haas F1 Team, Ryo Hirakawa, sustituirá a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana", anunció el equipo en su sitio web.

"El piloto japonés hará pareja con su compañero Ollie Bearman en la última práctica y la clasificación del sábado, además del Gran Premio del domingo a 71 vueltas, el debut de Hirakawa en una carrera de Fórmula 1", añadió Haas en un breve comunicado.

Haas aclaró posteriormente que Ocon, de 30 años, no estaba enfermo.

El viernes, Ocon marcó el decimotercer mejor tiempo en los entrenamientos, por delante de Bearman.

Haas anunció el mes pasado que Ocon dejaría el equipo al final de la temporada. Luego comunicaron que Rafael Câmara, brasileño de 21 años, ocupará el asiento vacante la próxima temporada.