El japonés Ai Ogura es baja también para el GP de San Marino de MotoGP

El piloto japonés de MotoGP Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), lesionado en el dedo pulgar de su mano izquierda, se perderá también el Gran Premio de San Marino de este fin de semana, anunció este miércoles su equipo.

Operado hace dos semanas, el piloto nipón, que ya fue baja para el Gran Premio de Aragón de finales de agosto, no está todavía apto para retomar la competición y ve así alejarse sus opciones de pelear por el título mundial.

Tercero a 37 puntos del líder español Jorge Martín (Aprilia) antes del fin de semana en Aragón, Ogura figura ahora a 53 puntos del madrileño y esa diferencia se ampliaría presumiblemente este fin de semana en Misano.

"Desgraciadamente, Ai estará de baja este fin de semana. Hemos decidido seguir los consejos del equipo médico, que recomienda al paciente todavía otra semana. El objetivo es que pueda correr en Austria" en ocho días, declaró Davide Brivio, director de Aprilia-Trackhouse.

Como en Aragón, Ogura será reemplazado por el italiano Lorenzo Savadori.