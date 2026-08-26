Deportes

El japonés Ai Ogura es baja por lesión para el GP de Aragón de MotoGP

El japonés Ai Ogura es baja por lesión para el GP de Aragón de MotoGP
El piloto Ai Ogura en boxes durante el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. En el circuito de Silverstone (centro de Inglaterra), el 9 de agosto de 2026 Glyn KIRK
AFP
26 de agosto de 2026

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), actual tercer clasificado del Mundial de MotoGP, fue declarado baja para el Gran Premio de Aragón de este fin de semana debido a una lesión en la mano izquierda, que necesita una operación, indicó su equipo este miércoles.

La formación estadounidense precisó que Ogura se lesionó durante un entrenamiento en Japón, pero que la gravedad de la lesión no fue diagnosticada hasta su llegada a Europa.

"Al llegar a Europa se constató que la fractura situada cerca de su pulgar izquierdo necesitaba una intervención quirúrgica", que tendrá lugar el jueves, explicó Trackhouse, el equipo satélite de Aprilia.

Esta lesión supone un golpe duro para el nipón, que contra pronóstico se ha situado como aspirante al título mundial en su segunda temporada en la MotoGP.

A finales de junio, Ogura consiguió su primera victoria en la categoría reina, en Países Bajos, y suma otros tres podios en Grandes Premios este año.

El italiano Lorenzo Savadori será el hombre que reemplace a Ogura este fin de semana en el circuito Motorland Aragón de Alcañiz, a un centenar de kilómetros de Zaragoza.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR