El jamaicano Oblique Seville gana con 9.88 los 100 metros en Mónaco

El velocista jamaicano Oblique Seville, vigente campeón olímpico de los 100 metros, se llevó el triunfo este viernes en esa distancia en la reunión de atletismo de la Liga de Diamante en Mónaco, con un crono de 9 segundos y 88 centésimas (viento: +0,2 m/s).

En este año 2026 sin Mundial ni Juegos Olímpicos, Seville se quedó cerca del 9.82 con el que es el mejor de la actual temporada, pero fue suficiente para ganar en la carrera monegasca al estadounidense Jordan Anthony (9.92) y al camerunés Emmanuel Eseme (10.00).

No pudo haber duelo finalmente con el italiano Marcell Jacobs, campeón olímpico de 100 metros en 2021, que se retiró por precaución por un problema muscular en principio ligero.

Jacobs llegó a correr recientemente los 100 metros en 9.67 en Austria. Era el tercer mejor tiempo de la historia de la prueba, pero no fue homologado por un viento demasiado fuerte a favor (+4,1 m/s).