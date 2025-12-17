El invicto Terence Crawford, vencedor ante Canelo, anuncia su retiro

El campeón mundial invicto de los supermedianos, Terence Crawford, y monarca de cinco categorías distintas en su carrera, anunció su retiro del boxeo este martes, tres meses después de su impactante victoria sobre el ídolo mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

Crawford, de 38 años y natural de Nebraska (Estados Unidos) venció por decisión unánime en una actuación magistral a Canelo en Las Vegas en septiembre, para conquistar la corona indiscutida del peso supermediano.

"Me retiro de la competición, no porque haya terminado mi carrera como boxeador, sino porque he ganado otro tipo de batalla", dijo Crawford en su mensaje de despedida en un video en la redes sociales. "La batalla en la que te retiras en tus propios términos".

Con un recórd inmaculado de 42 victorias (31 de ellas por nocaut) y sin derrotas, el zurdo Crawford, considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, se retira como campeón reinante supermediano de la AMB, la FIB y la OMB.

También había ostentado el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero le fue retirado a principios de este mes por no pagar las cuotas de sanción.

Se marcha de los cuadriláteros con 18 títulos mundiales ganados en cinco categorías diferentes, un palmarés de leyenda.

- Récord inmaculado -

En su video en el que anunció su adiós, Crawford declaró que su carrera estuvo impulsada por el deseo de seguir "demostrando que todos estaban equivocados".

"Todo boxeador sabe que este momento llegará, simplemente nunca sabemos cuándo", dijo Crawford.

"Pasé toda mi vida persiguiendo algo. No cinturones, ni dinero, ni titulares. Sino esa sensación, la que se siente cuando el mundo duda de ti, pero sigues adelante y sigues demostrando que todos están equivocados".

"Luché por mi familia", añadió. "Luché por mi ciudad. Luché por el niño que fui, el que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes. Y lo hice todo a mi manera. Le entregué a este deporte hasta el último aliento".

- Tres décadas en el cuadrilátero -

La carrera de Crawford abarcó tres décadas diferentes.

Debutó como profesional en 2008 y rápidamente se convirtió en una de las mayores promesas del boxeo.

Ganó su primer título mundial, el de peso ligero de la Orgoanización Mundial de Boxeo (OMB), al derrotar al escocés Ricky Burns en 2014.

Crawford conquistó 18 títulos mundiales en cinco categorías -ligero, superligero, welter, superwélter y supermediano- y cerró su exitosa carrera en los rings con su victoria sobre Canelo Álvarez.

Se retira además con la hazaña de nunca haber sido derribado oficialmente en ningún combate.

Sus 42 victorias fueron por decisión unánime o nocaut, y ningún juez votó a favor de un oponente durante toda su carrera.