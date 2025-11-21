El Inter Miami de Messi se juega el boleto y mucho más en Cincinnati

El Inter Miami buscará el domingo ante el FC Cincinnati su primer billete a la final de la Conferencia Este de la MLS y evitar también un deslucido adiós al fútbol de Sergio Busquets y Jordi Alba.

Para las exfiguras del Barcelona, cada partido de los actuales playoffs de la liga norteamericana (MLS) puede ser el último de sus gloriosas carreras.

A la escuadra de Lionel Messi le quedan tres pasos para alcanzar su primer título de liga, comenzando por esta semifinal de conferencia ante el FC Cincinnati del brasileño Evander, otro de los futbolistas más desequilibrantes del torneo.

Busquets y Alba, de 37 y 36 años, anunciaron su retirada para final de temporada y no desean de ninguna forma que su despedida ocurra este domingo en el TQL Stadium de Cincinnati (Ohio), en esta eliminatoria a partido único que arrancará a las 17H00 locales (22H00 GMT).

El deseo de los españoles es añadir un último trofeo a la vitrina en la final del 6 de diciembre mientras disfrutan al máximo de sus últimos minutos sobre el césped.

"Esta competición es toda playoffs y sabes que en cualquier momento te puedes ir fuera. Lo tengo asumido", dijo el miércoles Busquets ante la prensa. "Pero tengo ganas de alargarlo unos partidos más y despedirme de la mejor manera".

- La incógnita de Suárez -

En el caso de Luis Suárez, la incógnita es por partida doble. El delantero uruguayo, de 38 años, podría seguir los pasos de sus excompañeros del Barcelona ya que todavía no ha acordado una renovación con el Inter.

El Pistolero, además, solo ha marcado un gol en sus últimos cinco partidos y su presencia en el once inicial podría estar en riesgo.

Sancionado por golpear a un rival, Suárez se quedó fuera del juego de desempate de la primera ronda ante Nashville SC y el Inter no lo extrañó en ningún momento.

Su sustituto, la promesa argentina Mateo Silvetti, conectó a la perfección con Messi en un duelo que terminó en una goleada 4-0, por lo que Javier Mascherano podría estar tentado a repetir este ataque.

En cualquier caso Miami, que hasta ahora no había superado una eliminatoria de playoffs, sigue dependiendo de que el 10 sea el factor diferencial.

- Müller contra Son -

El capitán, autor de 10 goles en sus últimos cinco partidos, ha podido descansar durante la semana después del largo viaje a Angola con la selección albiceleste, con la que anotó un tanto en la victoria 2-0 frente a la escuadra africana.

Gran favorito a revalidar el premio MVP (Jugador Más Valioso), Messi coincidirá sobre el césped con otro de los finalistas al galardón, el brasileño Evander, ávido de dar la gran campanada del año.

"Sabemos contra quién jugamos. Queremos demostrarles que somos un equipo fuerte, que en esta parte del país también hay buenos equipos y jugadores que pueden llegar a la final", recalcó el mediapunta, que marcó 18 goles en 32 jornadas de la fase regular.

Cincinnati y Miami terminaron la fase regular empatados a 65 puntos, pero la franquicia de Ohio se quedó con el segundo lugar del Este y la localía para esta eliminatoria.

El ganador del cruce enfrentará en la final de conferencia a Philadelphia Union, primer sembrado, o New York City, que se batirán también el domingo.

En el Oeste, la acción arrancará el sábado con el duelo entre el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller y el Los Angeles FC del surcoreano Son Heung-Min.

El otro finalista de la conferencia saldrá del choque del lunes entre el San Diego FC, liderado por el mexicano Hirving "Chucky" Lozano, y el Minnesota United.