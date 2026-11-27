Encajando un gol en el descuento del uruguayo Santiago Rodríguez, el Inter Miami de Lionel Messi sufrió este viernes una derrota 1-0 frente al Columbus Crew que condena a la eliminación a los vigentes campeones de la MLS.

El tanto de Rodríguez en el minuto 90+2 le dio a Columbus su segunda victoria en esta primera ronda de los playoffs, que se juega al mejor de tres partidos.

De esta forma el ambicioso Inter de Messi, Luis Suárez, Casemiro y Rodrigo De Paul cierra la temporada sin triunfos en los principales torneos en los que compitió.

Para Messi, máximo goleador de la fase regular y favorito al premio MVP (Jugador Más Valioso), es su segunda eliminación en la ronda inicial en los tres playoffs de la MLS que ha disputado.

Miami, que perdió el juego inicial en casa por 3-0, estaba obligado a ganar el viernes para forzar un partido de desempate de nuevo en su estadio.

El equipo que dirige el argentino Cristian "Kily" González tuvo grandes ocasiones para anotar en la fría y lluviosa noche de Columbus (Ohio), especialmente con un cabezazo en boca de gol del mexicano-argentino Germán Berterame a seis minutos del final.

Cuando el duelo parecía definirse en la tanda de penales, la defensa del Inter permitió que Rodríguez controlara en el área un centro del marroquí Anass Zaroury y fusilara al arquero canadiense Dayne St. Clair.

El adiós temprano del Inter alarga la maldición del campeón en la MLS, ya que ningún equipo ha revalidado el título desde Los Angeles Galaxy en 2012.