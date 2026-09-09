El indomable US Open alumbrará nuevo campeón tras la caída de Alcaraz

Con un ace disparado a 235 km/h, Ben Shelton derribó al campeón Carlos Alcaraz pasadas las tres y media de la madrugada del miércoles y prolongó la maldición de Flushing Meadows: el US Open se niega a tener dueño.

Alcaraz, victorioso en 2022 y 2025, había asumido los riesgos de reaparecer directamente en Nueva York tras cuatro meses y medio parado por su lesión de muñeca.

El ex número uno mundial sabía que le esperaban batallas como la que le ganó el local Shelton en el partido que terminó más tarde en la historia de este Grand Slam.

Al murciano, aunque su prioridad fuera volver a competir sano, le ilusionaba sumar una nueva hazaña a su colección y convertirse en el primer campeón masculino en defender la corona desde los gloriosos cinco trofeos seguidos de Roger Federer entre 2004 y 2008.

En las casi dos décadas transcurridas, el US Open se ha resistido a ser gobernado por los gigantes del tenis como el resto de torneos de Grand Slam.

Rafael Nadal estableció reinados de cinco y cuatro años seguidos en Roland Garros y Novak Djokovic impuso su ley en un tetracampeonato en Wimbledon y repitió tres veces triunfos en el Abierto de Australia.

En el US Open, último Grand Slam del año, los aspirantes suelen competir más desgastados bajo el fuerte calor y humedad del verano neoyorquino.

Hasta nueve jugadores distintos se han consagrado hasta ahora desde el régimen de excepción de Federer, y el tenis estadounidense sueña con que el décimo sea uno de los suyos.

- Una oportunidad de oro -

Andy Roddick, en el lejano 2003, fue el último en lograr que el trofeo masculino se quedara en casa.

Este año el tenis local tiene garantizado un representante en la final del domingo: Ben Shelton o su rival en semifinales, Frances Tiafoe.

Shelton ya tuvo una primera aparición en semifinales en 2023 cuando, con 20 años, recibió una lección magistral de Djokovic.

Su graduación ante los grandes fue el épico triunfo ante Alcaraz, al que hasta ahora solo habían rendido una vez en un quinto set de un Grand Slam.

Con el aliento de la pista central y su pareja, la estrella del fútbol Trinity Rodman, el zurdo de Atlanta sacó su mejor versión física y mental para este pulso de extrema intensidad ante un Alcaraz que pagó su larga inactividad.

La sospecha de que el español llegaba con estas limitaciones físicas era la que, unida a la baja por lesión de Jannik Sinner, convertía a este US Open en una oportunidad de oro para la legión de eternos aspirantes.

Sólo el alemán Alexander Zverev, campeón en junio en Roland Garros y aún vivo en Nueva York, se ha podido interponer en el duopolio de Alcaraz y Sinner, que acaparan los otros 10 trofeos de Grand Slam disputados hasta ahora desde 2024.

Shelton, en plena forma tras defender el título del Masters 1000 de Canadá en agosto, anhela meter su nombre en ese palmarés.

Para eso tendrá primero que arruinar el tercer intento de su buen amigo Frances Tiafoe de llegar a la final.

Tiafoe falló en las semifinales de 2022 ante Alcaraz y de 2024 ante Taylor Fritz, primer estadounidense que puso pie en la final desde Roddick en 2006.

Es dificil incluso que la maratón nocturna de Shelton le otorgue una ventaja a Tiafoe, ya que su victoria de cuartos ante Alex Michelsen fue todavía más larga, de hasta cuatro horas y 39 minutos.

Zverev, finalista consecutivo en Roland Garros y Wimbledon, cargará con la mochila de favorito en su duelo de cuartos del miércoles ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (70º de ATP), quien ya ha tumbado anteriormente a candidatos como Alcaraz.

El otro cruce tiene protagonistas también inesperados, el prometedor jugador belga Alexander Blockx (34º) y el experimentado ruso Kharen Khachanov (50º).