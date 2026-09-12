El hijo de Kimi Räikkönen se une a la academia de Red Bull F1

Robin, hijo del finlandés Kimi Räikkönen, campeón mundial de Fórmula 1 en 2007 con Ferrari, fue fichado por Red Bull para su academia de jóvenes pilotos, informó este miércoles la escudería austríaca.Con apenas 11 años, Robin pilota kartings desde que era niño y ya ha conseguido victorias en competiciones nacionales e internacionales, explica Red Bull en su texto."Robin ha demostrado capacidades excepcionales en el karting. Su velocidad, su sentido de la carrera y su talento natural le convierten en uno de los pilotos jóvenes más prometedores de su categoría de edad. De manera paralela, impresiona por su madurez, su sangre fría y su concentración", explica Laurent Mekies, director francés de Red Bull F1.La academia de jóvenes pilotos de Red Bull ha formado ya a figuras de prestigio, principalmente dos cuádruples campeones mundiales, el alemán Sebastian Vettel y el neerlandés Max Verstappen.Los franceses Pierre Gasly e Isack Hadjar, que compiten actualmente en la F1, han salido también de esta academia.