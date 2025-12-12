El Grand Slam Track de atletismo se declara en quiebra pero espera recuperarse

El circuito de atletismo Grand Slam Track se acogió este jueves al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos con el objetivo de reestructurarse, mientras su creador, la leyenda estadounidense de las pistas Michael Johnson, "se niega a rendirse".

Grand Slam Track espera utilizar el capítulo 11 para "estabilizar sus finanzas, implantar un modelo más eficaz y ponerse en posición de tener éxito a largo plazo", indicó la empresa en un comunicado.

Según el documento de solicitud de quiebra, la compañía aún debe más de 10 millones de dólares a los atletas y a sus proveedores.

Exestrella del atletismo y cuatro veces campeón olímpico, Michael Johnson "se niega a rendirse", reza la nota.

Anunciada a bombo y platillo en 2024 por la leyenda estadounidense de los 200 y 400 m, la competición aspiraba a "sacudir el atletismo" con un nuevo formato que solo proponía carreras, con atletas bajo contrato y primas de montos inéditos para el deporte olímpico número uno.

Pero tras etapas en Kingston en abril, Miami a principios de mayo y Filadelfia a finales de ese mes, esta última ya en una versión reducida, Grand Slam Track canceló por razones "económicas" su última cita prevista en Los Ángeles a finales de junio.

El circuito reunió esta temporada a algunas estrellas de la pista como las múltiples campeonas olímpicas estadounidenses Sydney McLaughlin-Levrone y Gabby Thomas, pero fue desdeñado por grandes nombres del esprint, como Noah Lyles, Julien Alfred y Sha'Carri Richardson.