El futuro de LeBron y refuerzos para Doncic: los retos de los eliminados Lakers

Tras su dolorosa despedida de los playoffs, Los Angeles Lakers encaran numerosos desafíos para construir un equipo campeón alrededor de Luka Doncic y LeBron James, comenzando por las dudas sobre la continuidad del Rey.

- El futuro del Rey -

Un fatigado y desencantado LeBron se mostró evasivo sobre sus planes al culminarse el miércoles la eliminación de los Lakers en la primera ronda ante los Minnesota Timberwolves por un contundente global de 4-1.

"No lo sé... No tengo una respuesta para eso", dijo el alero, de 40 años, al ser preguntado sobre el tiempo que le queda en la NBA.

'King James' tiene la opción de permanecer en Los Ángeles para su temporada 23 en la NBA, con un salario de 52 millones de dólares, pero también de declararse agente libre y negociar con otras franquicias o de emprender la retirada.

Máximo anotador histórico de la liga, LeBron ya cumplió este año su declarado sueño de jugar junto a su hijo mayor, Bronny.

James colecciona marcas de todo tipo pero aún tiene a su alcance hitos como el récord de temporadas jugadas, que ahora comparte con Vince Carter, y de partidos, para el que necesita otros 49 para dar alcance a Robert Parish.

En el horizonte podría surgir incluso la posibilidad de compartir vestuario con su otro hijo, Bryce, que podría ser elegido en el Draft de 2026.

Según reportó este jueves Shams Charania, el reportero de ESPN especializado en traspasos, "no se espera que LeBron James se retire".

"Mi sensación es que jugará al menos una temporada más", afirmó el periodista en The Pat McAfee Show.

- "El traspaso del siglo" -

Esta campaña, LeBron ha vuelto a rendir a un nivel excelso para su edad, con promedios de 24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias.

Llegados los playoffs, sin embargo, el alero se fue quedando sin gasolina ante las exigencias que tenía a sus espaldas, como quedó patente en la derrota definitiva del miércoles por 103-96.

Incluso con la inesperada llegada de Doncic en febrero, en el llamado "traspaso del siglo", los Lakers no brindaron a James las piezas necesarias para pelear por su quinto anillo.

Este jueves el jefe deportivo de la franquicia, Rob Pelinka, se comprometió a confeccionar un plantel a la altura de sus dos superestrellas.

"Creo que LeBron va a tener grandes expectativas para la plantilla y vamos a hacer todo lo posible para cumplirlas", afirmó Pelinka en su conferencia de prensa de cierre de curso.

- El agujero en la pintura -

La serie frente a los Timberwolves, que los Lakers arrancaron como favoritos, ratificó que el principal agujero del equipo está bajo los aros.

Para hacerse con Doncic, un fichaje estratégico para asegurar al siguiente ícono 'Laker', Pelinka tuvo que enviar a los Dallas Mavericks a Anthony Davis, el ancla defensivo angelino.

El sustituto de Davis debía ser Mark Williams, un prometedor pívot de los Charlotte Hornets, pero su fichaje fue cancelado abruptamente tras los exámenes médicos.

La misma noche del miércoles Williams celebró en su cuenta de X la eliminación de los Lakers, que fueron despedazados en la pintura por el pívot francés Rudy Gobert (27 puntos y 24 rebotes).

JJ Redick, que afrontaba su primera eliminatoria como entrenador, fue defendido por LeBron y Pelinka de las numerosas críticas por su falta de respuestas ante la superioridad física de los Timberwolves.

La llegada de un pívot también sería una gran ayuda para Doncic. Sin un receptor de pases bajo el aro, el base bajó su media de asistencias ante Minnesota llegando a dar apenas una en el duelo inicial.

El plantel de los Mavericks que el mago esloveno comandó a las Finales del año pasado estaba diseñado a su medida.

El equipo texano disponía de una batería de tiradores que los Lakers difícilmente podrán igualar con las escasas piezas que pueden mover en el siguiente mercado.

El futuro de Doncic, de 26 años, será otro asunto sobre la mesa de Pelinka, ya que el esloveno debe decidir si firma una extensión para permanecer a largo plazo en Los Ángeles o sale también al mercado en 2026.

"Todavía no he pensado en ello. He estado centrado en el básquet, pero obviamente ahora es el momento de pensar en todo", dijo Doncic. "Por ahora ha sido genial. Estoy contento de estar aquí".