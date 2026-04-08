El francés Laurance impone su golpe de pedal en la 3ª etapa de la Vuelta al País Vasco

El francés Axel Laurance impuso su velocidad en los últimos metros para ganar este miércoles en Basauri la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, que sigue liderando su compatriota Paul Seixas.

El pedalista del equipo Ineos se impuso en un duelo con el español Igor Arrieta, del UAE, en los últimos metros de un pronunciado repecho de 600 metros donde se situó la meta.

"Ha sido un día muy duro, sabía que Axel era muy favorito para la etapa", dijo el español tras su llegada a la meta.

Arrieta perdió este miércoles a su jefe de filas para esta Vuelta al País Vasco, Isaac Del Toro. El mexicano, uno de los favoritos para el podio, se retiró a falta de unos 80 km para la meta.

Del Toro, octavo de la general al inicio de la etapa este miércoles, se vio envuelto en una caída con otros corredores, pero acabó por abandonar pese a haberse levantado y seguido unos metros.

En las imágenes de televisión se pudo ver al mexicano con el maillot roto quejándose de la pierna derecha y la cadera.

La Vuelta al País Vasco sigue liderada por Paul Seixas, de Decathlon. El francés, ganador de las dos primeras etapas, tiene una ventaja de 1:59 sobre el esloveno Primoz Roglic y de 2:08 sobre el alemán Florian Lipowitz.

- Favoritos controlan -

Los favoritos se contentaron este miércoles con controlar desde el pelotón a un grupo de fugados que no presentaban ningún peligro para ellos.

Laurance y Arrieta se disputaron la victoria tras saltar de ese grupo de escapados a unos 25 km de meta.

"Tuve un calambre a 300 metros, cuando Igor lanzó el esprint, pero al ver la línea de meta, fui otro. Me dije: 'son solo unos segundos de sufrimiento para lograr una gran alegría'", explicó Laurance tras su llegada a los micrófonos de la organización.

El jueves tendrá lugar la cuarta etapa de la ronda vasca de 167,2 km con salida y llegada en Galdakao, en la que los corredores tendrán que superar siete puertos.

- Clasificación de la 3ª etapa de la Vuelta al País Vasco:

1. Axel Laurance (FRA/IGD) los 152,8 km en 3h 38:33.

(media: 42,1 km/h)

2. Igor Arrieta (ESP/UAD) 2.

3. Natnael Tesfatsion (ERI/MOV) 14.

4. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 14.

5. Tobias Johannessen (NOR/UXM) 18.

6. James Shaw (GBR/EFE) 21.

7. Clément Braz Afonso (FRA/GFC) 24.

8. Lorenzo Fortunato (ITA/XAT) 24.

9. Guillaume Martin-Guyonnet (FRA/GFC) 24.

10. Reuben Thompson (NZL/LOI) 34.

. Clasificación general:

1. Paul Seixas (FRA/DCT) los 152,8 km en 8h 08:24.

2. Primož Roglic (SLO/RBH) 1:59.

3. Florian Lipowitz (GER/RBH) 2:08.

4. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 2:14.

5. Ben Tulett (GBR/TVL) 2:27.

6. Alex Baudin (FRA/EFE) 2:31.

7. Ion Izagirre (ESP/COF) 2:36.

8. Harold Tejada (COL/XAT) 2:48.

9. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) 3:01.

10. Clément Champoussin (FRA/XAT) 3:02.