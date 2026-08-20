El francés Julian Alaphilippe se dispone a colgar la bicicleta (medios)

El corredor francés Julian Alaphilippe, dos veces campeón del mundo y ganador de una Milán-San Remo, pondrá fin a su carrera deportiva a los 34 años, afirmaron este jueves varios medios.

Según el portal especializado neerlandés WielerFlits, Alaphilippe "considera seriamente poner fin a su carrera" y estaría "a punto de rescindir su contrato con el equipo Tudor Pro Cycling, que se extiende hasta finales de 2027".

El periódico francés L'Equipe va más lejos: "Alaphilippe lo deja", titula el periódico deportivo en su página de internet. "Julian Alaphilippe (34 años) decidió poner fin a su carrera y renunciar a su último año de contrato con Tudor. El Tour de Francia fue su última carrera".

Preguntados por la AFP, el corredor y su entorno no confirmaron esas informaciones.

Si la información se confirma, será el fin de una era para el ciclismo francés, tras las retiradas de Thibaut Pinot en 2023 y de Romain Bardet el año pasado, ya que estos tres ciclistas han sido las principales figuras del ciclismo galo en los últimos 15 años.

Y de esos tres campeones, Julian Alaphilippe es el que cuenta con el palmarés más brillante, coronado por sus dos títulos de campeón del mundo, en 2020 en Imola y al año siguiente en Lovaina.

Vencedor de seis etapas en total en el Tour de Francia, Alaphilippe también alzó los brazos una vez en la Vuelta a España, ya en 2017, y en el Giro de Italia siete años más tarde.