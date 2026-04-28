El francés Dorian Godon gana la crono del prólogo en Tour de Romandía

El campeón de Francia Dorian Godon se impuso este martes en el prólogo del Tour de Romandía, de 3,2 kilómetros cronometrados en Villars-sur-Glâne (Suiza), batiendo por siete segundos al gran favorito, Tadej Pogacar.

El corredor galo de 29 años detuvo el crono en la contrarreloj inicial de la 79ª edición de la prueba en 3 minutos 35 segundos y 12 centésimas, seis segundos menos que el portugués Ivo Oliveira y el sueco Jakob Söderqvist.

Se trata de la 20ª victoria como profesional del corredor instalado en España, el sexto triunfo a nivel World Tour, después de sus victorias de etapa en la París-Niza o en la Volta a Catalunya.

Vencedor el domingo de su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja, que supuso su cuarta victoria en cinco carreras esta temporada, el ogro esloveno Tadej Pogacar firmó el quinto mejor tiempo, a 7 segundos.

La prueba proseguirá el miércoles con una etapa de 171 kilómetros por Martigny, en la región francófona de Suiza, donde la exigente subida de Ovronnaz (8,9 km al 9,8%) ofrecerá al cuádruple ganador del Tour de Francia una primera ocasión de crear diferencias.