El Mundial de fútbol ha demostrado una vez más su impacto planetario con el caso del arquero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha (cuya traducción es “voz”).

Tras ser figura en el empate 0-0 de su equipo ante España, el meta caboverdiano pasó de tener 50.000 seguidores a tener más de 12 millones en Instagram, en menos de 48 horas.

El jugador, un perfecto desconocido, ha pasado a ser un fenómeno en redes sociales y en la vida real, pues ha despertado el interés de empresas para que sea imagen de sus productos y servicios. O sea, la fama le persigue.

El jugador nació en Mindelo en el año 1986 y defiende los tres postes de Cabo Verde desde 2012.