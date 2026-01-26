El evento golfístico del año arranca hoy en Panamá

Redacción | Vuelve ‘The Panama Championship’, torneo de golf que celebrará su edición 2026 en Ciudad de Panamá, entre el 26 de enero y el 1 de febrero en la cancha del Club de Golf de Panamá, en Cerro Viento.

La competición, que repartirá una bolsa de $1,000,000.00 en premios, será la segunda parada del calendario 2026 del Korn Ferry Tour, principal Tour de desarrollo del máximo circuito del golf mundial, el PGA Tour.

La cita tendrá rondas de práctica hoy, lunes, y mañana. Según la agenda de sus eventos, para mañana se realizará una clínica infantil, desde las 3:00 p.m.

El miércoles, se celebrará un Torneo PRO-AM, de 6:50 a.m. a 11:40 a.m., ese mismo día, será la inauguración oficial de ‘The Panama Championship’, desde la 5:00 p.m., en la Terraza Windy Hills, del club.

Y el torneo, de acceso gratuito para el público, se jugará el 29 de enero al 1 de febrero. Se espera la participación de alrededor de 144 jugadores de distintas partes del mundo, como son: Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Inglaterra, Brasil, además del campeón defensor, el estadounidense Josh Teater. Por Panamá, Juan Pablo Motta y Lucas González, dirán presente.