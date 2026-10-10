El español Raúl Fernández sorprende y logra la pole de Indonesia en MotoGP

El español Raúl Fernández logró el sábado en Indonesia la primera pole position de su carrera en MotoGP, arrebatando el protagonismo a los aspirantes al título de la categoría.

Fernández, en una Aprilia, encabezó la clasificación con una vuelta líder de 1 minuto, 28 segundos y 852 milésimas en una jornada soleada en el Circuito Internacional de Mandalika.

El piloto de SuperFile-Trackhouse, de 25 años, también había sido el más rápido y había establecido un récord de vuelta en los entrenamientos del viernes.

"Han sido muchas las veces pasadas que he estado muy cerca de conseguir la pole", comentó Fernández.

"Ayer empecé a sentirme muy a gusto con la moto. Esta mañana, para ser sincero, no fue realmente el caso. Intenté mantener la calma, no ponerme nervioso. Ahora tenemos una buena ocasión, intentemos aprovechar y pelear por la victoria", destacó el piloto, que busca el tercer triunfo de su carrera en MotoGP.

Los italianos Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio se unirán a él en la primera fila.

Los rivales por el campeonato Marc Márquez y Jorge Martín saldrán en la segunda fila para la carrera esprint del sábado y la prueba principal del domingo.

Márquez, vigente campeón mundial al mando de una Ducati, fue el cuarto más rápido y se quedó a 0,266seg del ritmo de Fernández. Márquez busca su octavo título mundial en la categoría reina del motociclismo.

Su compatriota Martín (Aprilia), que le aventaja por solo dos puntos en la clasificación del campeonato, se clasificó quinto. Se quedó a 0,300seg de Fernández, con otro español, Fermín Aldeguer, en la sexta posición.