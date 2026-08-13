El español Landaluce despide a Draper en inicio de Masters 1000 de Cincinnati

El joven tenista español Martín Landaluce le asestó el jueves otra derrota en primera ronda al británico Jack Draper en el arranque del Masters 1000 de Cincinnati.

Landaluce, de 20 años, se impuso a Draper por 6-3 y 7-5 en un duelo de primera ronda de este torneo de antesala del Abierto de Estados Unidos.

La promesa española, número 64 del ránking de la ATP, chocará en segunda ronda contra el italiano Matteo Arnaldi y, en caso de triunfo, podría encontrarse en la siguiente fase con Novak Djokovic.

El gigante serbio es uno de los favoritos al título ante las sensibles ausencias por lesión de los dos jefes del circuito, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

Con Alcaraz parado desde abril por una lesión de muñeca, el tenis español se ha venido ilusionando con la progresión de dos nuevas joyas, Rafael Jódar y el propio Landaluce.

Jódar, de 19 años y semifinalista del Masters 1000 de Montreal que concluye este jueves, debutará en segunda ronda de Cincinnati ante el canadiense Denis Shapovalov o el francés Adrian Mannarino.

Landaluce también puso pie en esa fase con un solvente triunfo frente a un Draper todavía muy lejos de su mejor versión que desperdició hasta seis pelotas para anotarse el primer set.

El inglés, antiguo número cuatro mundial, competía en su tercer torneo desde mayo, tras llegar a semifinales en Eastbourne en junio y descarrilar también en su debut en Montreal la semana pasada.

A las órdenes de su compatriota Andy Murray, Draper trata de reactivar una prometedora carrera marcada por multitud de problemas físicos.

En junio, una recaída de una lesión de brazo le impidió jugar ante su público en Wimbledon.

En el último gran evento antes del US Open, que arranca el 30 de agosto en Nueva York, Draper sucumbió por la vía rápida ante el joven Landaluce pese a que tuvo una ventaja de 5-2 en el segundo set.

El inglés dejó escapar tres juegos al saque para igualar el marcador.

- Adiós rápido de Osorio -

Landaluce aprovechó a la perfección los errores no forzados de su rival (47 de Draper por 24 de Landaluce) y encadenó los siguientes cinco juegos para zanjar el pulso en sets corridos.

"Para ganar a los mejores tienes que jugar muy bien y hacerlo mejor que ellos en los momentos importantes", declaró Landaluce.

"Lo importante hoy fue creer en mis golpes", señaló. "Si pierdo de esta forma no me importa".

Landaluce rompió así una racha de seis derrotas seguidas y aspira a retomar el ritmo de la primera mitad de temporada, en la que avanzó hasta los cuartos de final de los Masters 1000 de Miami y Roma.

En esta primera fecha de Cincinnati también entraban en acción los argentinos Román Andrés Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone y Thiago Tirante que, en caso de vencer al alemán Jan Choinski, será el primer rival de Djokovic.

En la rama femenina, de categoría WTA 1000, la colombiana Camila Osorio cayó en uno de los primeros juegos frente a la estadounidense Taylor Townsend por 3-6, 6-3 y 6-3 en dos horas y 12 minutos.

La jugadora de Cúcuta, que lució problemas en el servicio, solo superó la primera ronda en Cincinnati el año pasado, cuando se retiró en la siguiente fase ante Jelena Ostapenko por problemas físicos.

Townsend, número 110 de la WTA, debe enfrentar en la segunda ronda a la kazaja Elena Rybakina, que este mismo jueves disputará la final del WTA 1000 de Toronto ante la polaca Iga Swiatek.

Dos estadounidenses, Ben Shelton y Brandon Nakashima, competirán también el jueves en la final del Masters 1000 en Montreal.