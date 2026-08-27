El español Guevara correrá con Yamaha-Pramac en MotoGP en 2027

El español Izan Guevara, segundo clasificado en el mundial de Moto2, correrá en 2027 en MotoGP en el equipo Pramac, satélite de Yamaha, en lugar del australiano Jack Miller, informó este jueves el fabricante japonés.

El campeón del mundo de Moto3 en 2022, que disputa su cuarta temporada en la categoría intermedia del motociclismo, ha logrado una victoria en Francia y otros cuatro podios este año.

La próxima temporada, formará pareja en Pramac con el turco Toprak Razgatlioglu, que está viviendo un primer año complicado en MotoGP.

Yamaha, el fabricante que más dificultades atraviesa en la categoría reina, contará así con tres nuevos pilotos el próximo año, ya que el español Jorge Martín (Aprilia) y el japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) formarán el dúo en el equipo oficial, en lugar del francés Fabio Quartararo, que se marcha a Honda, y del español Álex Rins, que se queda sin equipo para 2027.