El español Canet sigue haciendo historia en el Dakar

A sus 20 años, el español Edgar Canet, que el sábado se convirtió en el ganador de etapa en motos más joven del Rally Dakar, reincidió este domingo y se impuso en la primera etapa, afianzándose en la posición de líder.

En coches, la victoria fue para el belga Guillaume De Mévius al volante de un Mini, un triunfo que le permitió acceder a la primera plaza de la clasificación general.

Canet, con una KTM, se impuso este domingo en Yanbu gracias a la descalificación del botsuano Ross Branch (Hero), quien había marcado el mejor tiempo al término de los 305 kilómetros de especial, pero fue penalizado con seis minutos por exceso de velocidad en una zona limitada.

Como la víspera, Canet superó a su compañero en el Red Bull KTM Factory Racing y vigente campeón, el australiano Daniel Sanders, segundo también en la general a un minuto y cinco segundos del español.

El estadounidense Ricky Brabec (Honda) completó el podio y está a 1'37" del líder, mientras que Branch cayó a la séptima posición de la clasificación, a casi cinco minutos, superado también por el español Tosha Schareina (4º), el argentino Luciano Benavides (5º) y el chileno Ignacio cornejo (6º), que se mantienen en el Top 10 de la general.

En autos, el catarí Nasser Al Attiyah (Dacia) y el piloto privado checo Martin Prokop (Ford) completaron el podio, a 40 segundos y 1'27" del belga De Mévius, posiciones y distancias exactas a las de la general.

- Sainz y Roma en el Top 10 -

Ganador del prólogo y en cabeza en todos los puntos de control, el sueco Mattias Ekstrom (Ford) terminó finalmente en cuarta posición, mientas que los españoles Carlos Sainz y Nani Roma acabaron entre los diez mejores y ocupan también plaza en el Top 10 de la general, a 1'54" y 2'37 del nuevo líder.

El gran perjudicado de la jornada fue el saudita Yazeed Al Rajhi. El vigente ganador del legendario rally recibió una penalización de 16 minutos debido a un punto de paso omitido y a un exceso de velocidad, por lo que ahora queda a 28 minutos y 52 segundos del tiempo de De Mévius.

En apuros el sábado (17º), el francés Sébastien Loeb no pudo pasar de la décima plaza el domingo, a más de tres minutos del vencedor, mientras que, con la excepción de Al Rajhi, todos los favoritos y equipos oficiales se mantienen en cinco minutos.

El lunes los participantes afrontarán una primera gran jornada de carrera, poniendo rumbo a Al Ula con más de 500 kilómetros, de los cuales 400 son cronometrados.