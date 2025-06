El español Alex Palou termina contra el muro y Kirkwood acorta distancias en Detroit

El estadounidense Kyle Kirkwood logró este domingo su segunda victoria de la temporada 2025 de la serie Indy Car al ganar el Gran Premio de Detroit, mientras que el líder de la clasificación, el español Alex Palou, terminó contra el muro tras un desafortunado incidente con David Malukas.

"Definitivamente no fue una caminata en el parque", comentó Kirkwood. "Estaba muy cómodo en el auto, sentí que estábamos en una buena posición pese a tener algunos problemas con una de nuestros alerones".

"Estoy contento con el triunfo de hoy, lamentablemente Palou tuvo un incidente, eso fue bueno para nosotros que logramos acortar distancias".

Con el triunfo en Detroit, Kirkwood quedó a 78 puntos de Palou, el líder de la clasificación, que venía de ganar las emblemáticas 500 Millas de Indianápolis.

Palou quedó fuera de carrera en la vuelta 73 cuando Malukas impactó su auto en la parte trasera, llevándolo directo al muro.

"No pude verla pero siento que alguien me golpeó por atrás", dijo Palou. "Creo que estábamos bien en la lucha por el podio, no se siente bien pero no hay nada que podamos hacer en este caso".

Es la primera prueba del año en que Palou no logra terminar y acabó con una racha de tres victorias consecutivas.

Palou, tres tres veces campeón de la Serie IndyCar, lidera con 311 puntos luego de cinco triunfos y un segundo lugar en las primeras siete carreras de la temporada.

El estadounidense Santino Ferrucci fue la sorpresa de la jornada al llegar en segundo lugar tras iniciar en el puesto 21, en el mejor resultado de su carrera.

Colton Herta completó el podio, en el tercer lugar, siendo la primera vez desde 2020 en el que los tres primeros puestos fueron ocupados por pilotos estadounidenses.

La Serie IndyCar continuará el 15 de junio en Madison, Illinois, dónde Josef Newgarden fue el ganador en 2024.