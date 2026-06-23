El español Aday Mara es elegido en el puesto 12 del Draft por los Thunder

Flamante campeón universitario en Estados Unidos, el pívot español Aday Mara fue elegido este martes por los Oklahoma City Thunder en el duodécimo lugar del Draft de la NBA.

Mara, de 2,21 metros de altura, es el jugador español elegido en una posición más alta del Draft desde Ricky Rubio, que fue quinto en 2009.

Pau Gasol sigue en lo alto de esa lista con su tercer lugar en 2001.

Mara, de 21 años, llegaba a este Draft tras romper una barrera para el básquet español conquistando el campeonato universitario (NCAA).

El pívot lo logró el pasado abril siendo una pieza clave de los Michigan Wolverines, que no se coronaban desde 1989.

Este martes Mara fue el primer pívot puro en subir al escenario del Barclays Center de Brooklyn (Nueva York) aunque lo hizo varios escalones por debajo de lo esperado.

Se pronosticaba que podía ser elegido en el décimo lugar por los Milwaukee Bucks o el undécimo por los Golden State Warriors, que se decantaron por un compañero de Michigan, el puertorriqueño Yaxel Lendeborg.

Finalmente fueron los Thunder los que apostaron por este gigante que, además de intimidar en defensa, tiene una gran visión de juego y una buena mano para el tiro.

Oklahoma City, campeón de la NBA en 2025, se hace así con un defensor del tamaño del fenómeno francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, contra el que se estrellaron en los pasados playoffs.

Hijo de un jugador de básquet y una jugadora de voleibol, Mara se formó en las categorías inferiores del Zaragoza, con el que llegó a disputar una temporada en la ACB -máxima categoría en España- antes de cruzar el Atlántico.

Tras dos decepcionantes años en UCLA, Mara hizo una última apuesta por el básquet universitario mudándose a Michigan, donde explotó la última temporada con promedios de 12,1 puntos, 6,8 rebotes, 2,4 asistencias y 2,6 tapones.