El esfuerzo

“Es un honor, porque unas de mis metas era representar a mi país en unos juegos y Dios me dio la oportunidad quedándome con la medalla de oro”.

Así se expresa el esgrimista panameño Caleb Caldito Chan, quien se colgó la presea de oro en la prueba de Espada Individual de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, celebrados en Ciudad de Panamá y una subsede en Playa Venao (para el surf), en abril pasado. Según el joven de 16 años de edad, las claves para llegar a lo más alto del podio fueron “ser disciplinado, entrenar todos los días, seguir las indicaciones de mi profesor y orarle a Dios en todo momento”.

Para Caldito, quien superó 15-8 al chileno Andrés Grageda en la final de la prueba de Espada Individual para llevarse la presea dorada, “este año he mejorado y sé que cada caída tiene su enseñanza y su aprendizaje”. En su recorrido hacia el oro, derrotó al boliviano Daniel Gálvez por 5-4, luego se impuso al paraguayo Alejandro Acosta por 5-2, al argentino Genaro Ivars (5-4), al colombiano Nicolás Guevara (15-11), al venezolano Diego Del Moral (15-11).

Añade que “lo más difícil al momento de competir son los nervios y la presión, pero gracias a Dios pude mantener la calma. Ahora toca enfocarse en las competencias que vienen como los campeonatos sudamericanos, centroamericanos y las copas del mundo que se acercan”.

La delegación deportiva de Panamá logró un histórico total de 29 medallas (6 de oro, 6 de plata y 17 de bronce), ocupando el octavo lugar del medallero entre otras 15 representaciones de naciones de la región.