El entrenador Gary O'Neil cambia el Estrasburgo por el Ipswich Town inglés

El entrenador Gary O'Neil abandonó el Estrasburgo francés para fichar por el Ipswich Town, recientemente ascendido a la Premier League inglesa, anunció el club galo en un comunicado este martes.Apenas seis meses después de su llegada a Estrasburgo y a pesar de contar con un contrato hasta 2028, el norirlandés deja el club de Alsacia previo pago de una "indemnización de traspaso".Mediada la pasada temporada, el Estrasburgo ya vio irse a un entrenador rumbo a un club inglés: Liam Rosenior al Chelsea.