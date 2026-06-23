El empleo soñado: ver el Mundial 2026 desde Times Square por 50.000 dólares

Mientras miles de aficionados sueñan con conseguir entradas para el Mundial 2026, dos estadounidenses encontraron una forma inusual de vivir el torneo: cobran 50.000 dólares por ver los 104 partidos desde un estudio acristalado instalado a la vista de los transeúntes en pleno Times Square, en Nueva York.

Austin Franklin, de 29 años, y Kevin Akoto, de 26, fueron contratados por Fox, uno de los canales estadounidenses que transmite el torneo, tras superar un proceso de selección en el que participaron miles de aficionados que enviaron su candidatura mediante un video para aspirar al singular puesto.

Para convertirse en "espectador en jefe", Akoto tomó decisiones importantes en su vida personal. Renunció a su empleo y también puso fin a la relación con la persona con la que compartía su vida.

"El empleador se lo tomó bien, la otra persona un poco menos, pero bueno", asegura.

Pese a la intensidad del calendario mundialista, ambos afirman que no se cansan de compartir las jornadas frente a dos grandes pantallas de televisión. El estudio recrea un ambiente futbolero, con césped sintético en el suelo y bufandas de las selecciones participantes decorando las paredes.

"Hay una energía especial en torno a un Mundial organizado en tu país", comenta Franklin, originario del estado de Massachusetts.

- Atracción para los aficionados -

El joven confía en el papel que pueda desempeñar la selección estadounidense durante el torneo y cree que el equipo todavía puede sorprender con su rendimiento.

Akoto, nacido en Florida, reconoce entre risas que afronta el Mundial con una visión bastante más pesimista. Aun así, considera que esa diferencia de carácter con su compañero termina siendo positiva y ayuda a mantener un buen ambiente durante las largas jornadas de trabajo.

Los dos admiten que seguir los 104 partidos también implica atravesar encuentros menos entretenidos. "Evidentemente, algunos partidos son un suplicio", reconoce Akoto, aunque destaca que otros compensan ampliamente la experiencia por la emoción y el espectáculo que ofrecen sobre el terreno de juego.

Entre los partidos que más disfrutó menciona la victoria de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán, en la que Cristiano Ronaldo anotó sus dos primeros goles del torneo. Para seguir ese encuentro se presentó con una gorra de la selección portuguesa y un set de Lego con la figura de CR7.

Su trabajo también los ha convertido en una atracción para quienes recorren Times Square durante el Mundial.

Cientos de aficionados se detienen cada día frente al estudio para observar cómo siguen los partidos y compartir con ellos la pasión por el fútbol.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando una multitud de aficionados brasileños rodeó el estudio para celebrar junto a ellos. Franklin asegura que aquella escena fue inolvidable y que conservará ese recuerdo durante el resto de su vida.