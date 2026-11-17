Ecuador venció este martes 2-0 a Bolivia en un amistoso disputado en Guayaquil y sumó el segundo triunfo consecutivo con la dirección técnica del argentino Marcelo Gallardo.

John Mercado abrió el marcador en el estadio Monumental en el minuto 20 con un tiro de zurda. Jordy Caicedo aumentó en el 45+3' en el estadio Monumental, donde se registró un breve apagón a poco de empezado el encuentro.

El artillero Mercado, del Sparta Praga, definió con la zurda su primer tanto con la selección, luego de dos cabezazos en el área boliviana.

Cuando estaba por acabar el primer tiempo, Mercado bajó la pelota de cabeza y asistió a Jordy Caicedo, que anotó el 2-0 sin despeinarse.

Caicedo ya había anotado un tanto el viernes en la victoria 2-0 ante Costa Rica en Quito.

Con estos resultados, el equipo de Gallardo levanta cabeza tras una decepcionante gira por Asia, donde perdió contra Corea del Sur y empató con Japón y Panamá, ante los que luego perdió en tanda de penales.

"Vamos por buen camino. Recién comienza un preparatorio largo y esperamos seguir mejorando cada día", declaró a periodistas el volante ecuatoriano Keny Arroyo al final del encuentro.

- "Poco a poco" -

Con la idea de potenciar la delantera de la Tricolor, el Muñeco volvió a alinear en el ataque a Caicedo y John Yeboah, que hizo un partido intenso y madrugó para presionar a Bolivia.

Con el resultado asegurado, Gallardo probó algunas variantes y en ataque entraron Kevin Rodríguez y Kendry Páez. También sumaron minutos Jeremy Sarmiento, Pervis Estupiñán y Félix Torres.

El defensa ecuatoriano del Arsenal londinense Piero Hincapié destacó que "todos van entendiendo poco a poco el juego del profe" Gallardo.

Bolivia reforzó su delantera con el ingreso de José Flores. Pese a que en el segundo tiempo Ecuador aflojó, la Verde no llevó peligro a la valla local.

La salida del capitán Moisés Caicedo pesó en Ecuador, que lució desgastado en la segunda parte. La Tricolor no pudo sostener el ritmo y la fuerza física del primer tiempo.

"Creo que conforme fue pasando el partido empezamos a encontrar esa fluidez", dijo el guardameta de Bolivia, Carlos Lampe.

El veterano arquero destacó que Ecuador "es una selección potente, que son jugadores muy rápidos atrás".

Bolivia también había perdido 2-0 el viernes en un amistoso contra Perú.