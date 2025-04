El dominio arrollador de Marc Márquez en MotoGP sigue en Jerez

El líder del Mundial de MotoGP, el español Marc Márquez (Ducati), ganó este sábado el esprint del Gran Premio de España, quinta prueba de la temporada, en el circuito de Jerez (sur), aprovechándose de la caída del francés Fabio Quartararo (Yamaha), que partió desde la 'pole'.

El séxtuple campeón del mundo de la categoría reina del motociclismo, que logró su quinto esprint en cinco carreras, batió a su hermano Alex Márquez (Ducati-Gresini) y a su compañero italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

El catalán, que ha registrado un comienzo de temporada casi perfecto, consolida su ventaja en el Mundial y tiene ahora una ventaja de 20 y 31 puntos sobre su hermano y Bagnaia, respectivamente.

"No fue fácil con la temperatura que subió mucho y cambió las sensaciones. Tuve dificultades al final, pero me las arreglé para ganar. No me gusta la carrera del esprint porque se cree que se ha terminado, pero la carrera más importante es el domingo y habrá que ser aún más fuerte", declaró Márquez.

Quartararo, que dio la sorpresa este sábado al conseguir su primera 'pole' desde hace más de tres años, mantuvo la cabeza de la carrera en la primera curva, pero se fue al suelo cuando Márquez trataba de adelantarle en la segunda de las 12 vueltas de la carrera.

- Al límite -

A pesar de un mejor inicio que el francés, el español no pudo tomar la cabeza en la primera curva, así que empezó la persecución.

En la segunda vuelta, Márquez presionó al galo hasta que éste acabó en la tierra. "Con más gasolina, sabemos que es más difícil. Estábamos realmente al límite (...). Mañana (domingo) habrá que ir más tranquilamente", explicó Quartararo.

Frente a decenas de miles de ruidosos aficionados en el circuito andaluz, al líder del mundial no le tembló el pulso y se llevó la carrera, por delante de su hermano y Bagnaia, que entraron uno y tres segundos después, respectivamente.

Las seis motos de Ducati terminaron en los primeros seis puestos gracias a los italianos Franco Morbidelli (VR46, cuarto) y Fabio Di Giannantonio (VR46, sexto) y al novato español Fermín Aldeguer (Gresini, quinto).

Los españoles Maverick Viñales (KTM-Tech3, séptimo), Joan Mir (Honda, noveno), Pedro Acosta (KTM, décimo) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia, octavo) completaron las diez primeras posiciones.

Antes, Quartararo logró su primera 'pole position' desde marzo de 2022 en el Gran Premio de España. El campeón del mundo de 2021 superó a Márquez y a Bagnaia en 33 y 145 milésimas, respectivamente.

Quartararo, que cumplió 26 años el domingo pasado, consiguió su decimoséptima 'pole' de su carrera en la categoría reina del motociclismo, la primera desde Indonesia, el 19 de marzo de 2022, y volverá a salir el domingo desde la primera plaza.