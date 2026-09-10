El dominicano Soto quiere sacarle "el mayor beneficio" a la temporada olvidable de los Mets

El dominicano Juan Soto, principal figura de los Mets de Nueva York, resaltó en entrevista con la AFP la importancia de recuperar el ritmo competitivo y saber lidiar con las lesiones para sacarle el máximo provecho a una fallida temporada 2026.

Soto, en los Mets desde el 2025 bajo un contrato de 15 años y con una cifra récord de 765 millones de dólares, se convirtió en la carta de presentación del equipo desde que llegó proveniente de los Yankees.

"Estamos tratando de tomar ritmo como equipo", dice Soto sobre una campaña en la que iniciaron como serios candidatos pero que termina plagada de lesiones y con una virtual eliminación desde finales de agosto.

"Tratamos de sacarle el mayor beneficio a este final de temporada y tratar de continuar eso para la temporada que viene".

Soto responde a la AFP desde un vestuario de los Mets que hoy luce distinto a lo que fue al inicio de temporada.

En una esquina, Soto se muestra concentrado como si estuviese peleando la Serie Mundial. Por otro lado, el puertorriqueño Francisco Lindor ha vuelto a sonreír tras meses de ausencia, mientras que el venezolano Francisco Álvarez recorre cada espacio saludando a sus compañeros.

-"Una temporada distinta"-

Efectivamente, la temporada está lejos de ser lo que la dirigencia de los Mets y sus aficionados imaginaron al contar con el mejor presupuesto de la Gran Carpa.

Pese a todo, existe un sentido de responsabilidad, especialmente para Soto, quien figura dentro de los peloteros mejor pagados de la liga con un salario base de 43 millones de dólares, que con incentivos podría llegar hasta los 61 millones.

"Ha sido una temporada distinta, diferente a lo que yo siempre he vivido", agregó el nacido en Santo Domingo.

A sus 27 años, inició la campaña con molestias musculares en la pierna derecha y luego se ausentó por más de un mes por una lesión en la pantorrilla izquierda, mientras que Lindor, con el mismo padecimiento, estuvo fuera casi dos meses.

"Estuve lidiando con muchas lesiones pero gracias a Dios me siento muy saludable, me siento bien, que estoy en un buen lugar para poder terminar fuerte la temporada y tratar de ir con buen ánimo a la temporada muerta".

Con un título de Serie Mundial con los Nacionales en el 2019, Soto ha cumplido con las expectativas a lo largo de su carrera. Lo hizo en su primera temporada con los Mets, cuando conectó 43 jonrones, dos más que la temporada anterior con los Yankees.

-Ganar, "eso es todo"-

Los Metropolitanos, con un presupuesto de 352,2 millones de dólares, marcaron el camino de una temporada en la que estaban como favoritos para quedarse con su división ganando diez de sus primeros 21 juegos.

Desde ese momento, una ola de críticas e incertidumbre derivó en el despido como mánager del venezolano Carlos Mendoza.

"La exigencia siempre va a estar ahí, tú estás esperando que el equipo gane, la gente siempre quiere que ganes, la gerencia está esperando lo mejor de ti, así que hay presión en todos los ámbitos pero al final la presión la tenemos que controlar y saber salir de ahí profesionalmente", reconoce Soto.

Entre las dificultades, los Mets buscan soluciones permanentes, como la del mexicano Daniel Duarte, relevista que estuvo ausente todo el 2025 por lesión pero que se mantiene optimista pese a los tropiezos del 2026.

"Se pueden aprender detalles y se gana experiencia, muchas veces uno aprende más de este tipo de temporadas, queremos llevar esto que estamos haciendo a la siguiente temporada", afirmó Duarte a la AFP.

En tiempos de dificultad, Soto ha buscado refugio en su fe y la familia.

"Para mí, Dios es todo. Me da la oportunidad de estar aquí y sin él yo no estaría aquí, es una parte muy importante para mí y para mi carrera, mi familia y siempre lo llevo presente", comenta mientras viste una camisa que lee "Jesus Won" (Jesús ganó).

De cara al futuro y en particular a la temporada 2027, Soto tiene clara la fórmula del éxito y se concentra solamente en hacer un cambio, "ganar más partidos, eso es todo lo que hay que cambiar", finalizó.