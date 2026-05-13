El derbi Roma-Lazio se jugará el lunes para no coincidir con el tenis

El derbi de la capital de Italia entre la Roma y la Lazio, de la 37ª jornada de la Serie A, se jugará el lunes a las 18h45 GMT y no el domingo (10h30 GMT) porque los servicios de seguridad estarán movilizados para la final del Masters 1000 de tenis.

En nombre de "la gestión del orden público y de la movilidad urbana de forma concomitante con un acontecimiento de alcance mundial como son los Internacionales de Italia de tenis, que se celebran en el Foro Itálico, el partido de fútbol AS Roma-Lazio se disputará el lunes", anunció la prefectura de Roma en un breve comunicado.

Esta decisión ha provocado una reacción virulenta de la Liga italiana, que amenaza con acudir a la justicia.

La víspera, la Liga italiana de fútbol (Lega) había desvelado la esperadísima programación de la 37ª jornada, manteniendo el choque entre la AS Roma y la Lazio el domingo, pese a las reservas de las autoridades locales, preocupadas desde hace ya varias semanas por la coincidencia de ambos eventos.

El derbi romano, marcado en los últimos años por incidentes en los alrededores del Estadio Olímpico, da lugar a un importante despliegue de fuerzas de seguridad, con la implementación de dos amplias zonas reservadas exclusivamente a los aficionados y ultras de ambos clubes.

La decisión de la prefectura de Roma tiene un impacto en la programación de la 37ª jornada, ya que desde 2025 los clubes que compiten en la clasificación deben disputar sus dos últimos partidos de la temporada en el mismo horario.

Cinco equipos separados por cinco puntos, entre Nápoles (2º) y Como (6º), entre ellos la Roma (5º), pueden clasificarse para la próxima Liga de Campeones.

Los partidos Como–Parma, Génova–AC Milan, Juventus–Fiorentina y Pisa–Nápoles también deben trasladarse al lunes a las 18h45 GMT, pero la Liga italiana aún no ha oficializado el nuevo programa de esta 37ª jornada.

En un largo comunicado publicado a primera hora de la tarde, denuncia "una tendencia intervencionista de las autoridades que modifican los calendarios de los partidos a su antojo, sin preocuparse por los problemas generados".