El deporte croata golpeado por un gran escándalo en su federación de esquí

Millones de euros desviados, operaciones estéticas y villas en la costa: un espectacular escándalo de corrupción en la federación croata de esquí está haciendo tambalearse la confianza entre deportistas, entrenadores y patrocinadores.

La detención el jueves del director del programa olímpico Damir Segota y de su esposa, y el registro de su oficina, se vino acompañada este viernes por la dimisión del propio Segota este viernes, en el último episodio de un culebrón que acapara titulares en el país desde hace meses.

Los 3,8 millones de croatas se han acostumbrado últimamente a gestas deportivas, ya sea en Juegos Olímpicos o durante el Mundial de fútbol. Pero el esquí guarda un lugar especial en sus corazones.

Las diez medallas olímpicas conquistadas por Janica e Ivica Kostelic son desde hace años un motivo de orgullo en un país sin infraestructuras de deportes de invierno.

Pero cuando en marzo se abrió una investigación contra seis personas, entre ellos el exdirector de los equipos nacionales de esquí alpino Vedran Pavlek, sospechosos de haber desviado cerca de 30 millones de euros, el país quedó atónito.

Según el comunicado del fiscal, entre otros gastos Pavlek se habría servido de al menos 1,9 millones de euros "para financiar la construcción de una villa propiedad de su sociedad". Además "el resto de los fondos fue gastado en intervenciones estéticas para varias mujeres, estancias en numerosos hoteles en el extranjero, bienes de lujo y retiradas de efectivo".

Desde entonces, el expatrón del esquí croata está en Kazajistán, desde donde lucha con todos sus medios contra la extradición, y se han abierto investigaciones en otras federaciones, según varios medios.

El ministerio de Deportes anuncio cambios en la publicación de las cuentas de ese sector y se ha aumentado la vigilancia sobre las fuentes de financiación.

- Corrupción y patrocinios -

Para Viktor Simunic, político local y figura de la lucha anticorrupción en el deporte, solo se trata de la punta del iceberg.

"No es un error puntual. Es el sistema lo que no funciona", explica a la AFP este alcalde sin adhesión política, que en varias ocasiones ha ido actualizando los casos de corrupción sirviéndose del derecho a la información.

Pero lo ocurrido en la federación de esquí supera todo lo que ha visto hasta ahora.

"Roban el dinero obtenido gracias a los deportistas. Con ese dinero podrían haber formado a los próximos Janica e Ivica. En lugar de eso, han comprado villas y pagado operaciones de cirugía estética".

"Si esto no cambia ahora, nunca lo hará", valora.

Todas las federaciones deportivas croatas dependen principalmente de fondos públicos distribuidos en su mayoría por el comité olímpico nacional.

Pero las recientes acusaciones han socavado tanto la confianza del público como la de una importante fuente de ingresos: los patrocinios, según señala el periodista deportivo Dean Bauer.

Los escándalos "han dado la impresión de que el blanqueo de dinero, el engaño y el robo están generalizados en el deporte, algo muy lejano a la realidad", añade Bauer.

"Esa atmósfera es muy negativa para el deporte croata en su conjunto", insiste el exjugador de waterpolo y medallista olímpico Perica Bukic.

- Crisis de confianza -

Valent Sinkovic, medallista de oro olímpico en remo, lamenta también las consecuencias.

"Es extremadamente difícil atraer patrocinios, y los recientes escándalos han instaurado una cierta distancia hacia el deporte", declaró a la prensa local.

Aunque el deportista espera poder sacar algo "positivo" de los eventos de estos últimos meses.

"Los controles sobre el dinero que entre al deporte podrían reforzarse, juntos podríamos recuperar la confianza en un sistema que nos ha decepcionado", dijo.

Mientras tanto, el primer ministro Andrej Plenkovic ha pedido "actos" y el histórico patrón del comité olímpico croata Zlatko Matesa ha dimitido para permitir "transparencia".