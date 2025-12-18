El delantero Santiago Giménez será operado y no volverá a jugar hasta febrero

El delantero mexicano del AC Milan, Santiago Giménez, ausente de los terrenos de juego desde hace mes y medio, será operado del tobillo derecho, anunció este miércoles su entrenador Massimiliano Allegri, y no regresará hasta febrero, según la prensa italiana.

"Tras un periodo de tratamiento, su problema volvió con más fuerza y se le aconsejó someterse a una pequeña intervención", declaró Allegri en rueda de prensa, en la víspera de la semifinal de la Supercopa de Italia, el jueves contra el Nápoles en Riad.

Aterrizado en febrero en el Milan procedente del Feyenoord en un traspaso de 30 millones de euros (35,2 millones de dólares), Giménez, de 24 años, no ha marcado ningún gol esta temporada en sus nueve apariciones en la Serie A.

Está de baja desde finales de octubre y, por tanto, se ha perdido los seis últimos partidos de la Serie A del Milan, segundo del campeonato.

Según La Gazzetta dello Sport, su ausencia debería prolongarse al menos seis semanas, hasta febrero.

El AC Milan, añade el diario deportivo, mantiene contactos avanzados con el internacional alemán del West Ham Niclas Füllkrug para reforzar su sector ofensivo durante la ventana de fichajes de finales de año.