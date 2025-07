El cuento de hadas de la argentina Solana Sierra en Wimbledon

Hace nueve días, la argentina Solana Sierra quedaba eliminada en las clasificaciones al torneo de Wimbledon. Como si de un cuento de hadas se tratara, la marplatense de 21 años, 101 del ranking, juega el domingo los octavos de final del Grand Slam londinense.

La baja de última hora de la belga Greet Minnen permitió que Sierra fuera repescada, siendo la primera "lucky loser" de la competición femenina en llegar a octavos de final en la historia del torneo.

Y lo hace jugando solo por segunda vez en su vida sobre hierba.

"El año pasado jugué solo un partido en la fase de clasificación, pero realmente me gustó. Creo que el césped se adapta muy bien a mi juego. Día a día, me gusta más esta superficie", explica.

Tras perder el año pasado en el primer partido de las clasificaciones, este año cayó también contra la australiana Talia Gibson, 126 del mundo, en la fase previa.

Tras ser repescada debido a la baja de Minnen, Sierra ha ido derrotando sucesivamente en las tres primeras rondas a la australiana Olivia Gadecki (103ª), a la británica Katie Boulter (43ª) y a la española Cristina Bucsa (102ª).

- Siegemund, próxima rival -

Y ahora le espera en octavos la veterana alemana Laura Siegemund, de 37 años, 107 del ranking, que también dio la sorpresa al derrotar en tercera ronda a la sexta favorita y última ganadora del Abierto de Australia, la estadounidense Madison Keys.

"Siempre he soñado con hacerlo bien en los Grand Slams. Mi sueño, por supuesto, es ganar uno, así que seguiré entrenando y luchando por ese sueño", señala Sierra.

Su buena actuación en Wimbledon le servirá para acercarse al puesto 60 del ranking, cuando ahora ocupa el 101.

"No estoy concentrada en el ranking, pero ayuda para jugar los torneos grandes y no tener que jugar las clasificaciones en los Grand Slams", afirma.

Los padres de la marplatense, fanática de River Plate, practican paracaidismo, algo que no hará nunca la joven tenista.

"Creo que nunca podré hacerlo. Me da mucho miedo. No sé cómo lo hacen, pero no es para mí", explica.

Solana Sierra vio en sus primeros años de adolescencia que lo suyo era el tenis.

"Creo que fue cuando tenía 13 o 14 años, cuando dejé la escuela. Para mí todo era tenis. Cuando era más chica practicaba otros deportes, pero luego decidí dedicarme solo al tenis, A esa edad dije, 'soy buena en esto y quiero seguir con ello'", señala.

Sierra, que fue finalista del torneo juvenil de Roland Garros en 2022, pasó unos meses por la academia del extenista español Rafael Nadal en Mallorca y en abril de este año, en Antalya (Turquía), ganó su primer título en un torneo WTA 125, el segundo escalón del circuito.

- Felicitaciones de sus ídolos -

Entre las felicitaciones que más le han ilusionado tras su recorrido en Wimbledon están las de sus compatriotas Gabriela Sabatini y David Nalbandian, finalistas en Wimbledon en 1991 y 2002, respectivamente.

"No tuve mucho tiempo de mirar mi teléfono pero quizá entre los que más me ilusionaron estaban los de ellos. Son mis ídolos", dijo.

El sorprendente recorrido que está llevando en Wimbledon le ha hecho cambiar cuatro veces de alojamiento, tras ir extendiendo su estancia en Londres.

"Cambiamos de nuevo. Ahora tenemos hasta el jueves", afirma, sonriente.

En Wimbledon juega por tercera vez en en el cuadro principal de un Grand Slam, después de caer en primera ronda en 2024 en el US Open y este año en Roland Garros.

Desde que Gisela Dulko llegara a tercera ronda en 2004, 2006, 2008 y 2009, ninguna argentina había llegado tan lejos.

"Pienso que tengo otra mentalidad. Creo más en mí misma y en que puedo hacerlo mejor en los torneos más grandes", concluye.

Su próxima rival, la alemana Siegemund, es consciente.

"Creo que las dos estamos en una posición que no esperábamos, llegar tan lejos. Practiqué con ella en Roland Garros, y definitivamente es alguien que tendrá grandes resultados, no solo aquí, sino también en el futuro", afirmó la germana sobre su próxima rival argentina.