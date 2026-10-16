El cuarto partido de la serie entre Guardianes y Rays se retrasa por lluvia

El comienzo del partido entre los Guardianes y los Rays por los playoffs de las Grandes Ligas de béisbol fue pospuesto debido a la fuerte lluvia que azotaba la ciudad de Cleveland (Ohio) la noche del viernes.

Hacia las 20H30 locales (00H30 GMT del sábado), media hora después de la hora de inicio prevista, la lluvia seguía descargando sobre el Progressive Field y el pronóstico meteorológico señalaba la posibilidad de lluvias intermitentes durante gran parte de la noche.

"Proporcionaremos actualizaciones sobre la preparación del campo y cualquier otro posible ajuste a medida que estén disponibles", señalaron en un comunicado las Grandes Ligas, que esperaban que el juego se pudiera llevar a cabo para no trastocar el apretado calendario de estos playoffs.

Los Guardianes de Cleveland tienen una ventaja de 2-1 sobre los Rays de Tampa Bay en el global de esta Serie de Campeonato de la Liga Americana, que se disputa al mejor de siete partidos.

Guardianes también deben hospedar el quinto episodio el sábado. De ser necesario, la serie se trasladará después a Florida para un sexto duelo el lunes y un séptimo el martes.

Los ganadores de la eliminatoria pugnarán por el título en la Serie Mundial frente a los Cerveceros de Milwaukee, que el jueves destronaron a los Dodgers de Los Ángeles al completar una barrida 4-0 en la Liga Nacional.